Los bancos comienzan a cancelan tarjetas afectadas por el 'hackeo' a Air Europa

Algunas entidades bancarias han procedido a cancelar tarjetas afectadas por el 'hackeo' que ha sufrido Air Europa como medida preventiva, según han informado fuentes conocedoras a Europa Press. Esta medida no forma parte de ningún protocolo generalizado, ya que otras entidades están optando por informar a sus clientes y bloquear solo a petición del propio usuario o si detectan alguna actividad sospechosa.

Además, para facilitar el cambio, las entidades están tomando varias acciones, como ofrecer la nueva tarjeta en formato digital o limitar las compras online de la antigua hasta que se active la nueva. Air Europa ha seguido cumpliendo con la normativa y, con la intención de proteger a los clientes, ha informado a todas las entidades de este robo de datos para que tengan constancia de cuántos clientes se han visto afectados, según han confirmado otras fuentes cercanas a Europa Press.

Así, las entidades bancarias pueden adoptar la medida que crean más oportuna, aunque Air Europa ha informado a todos los clientes cuyos datos han sido sustraídos para que puedan proceder a supervisar sus cuentas, recomendándoles ponerse en contacto con su banco para bloquear las tarjetas. La aerolínea de Globalia también informó el pasado martes de un problema de ciberseguridad que habría afectado al entorno de pagos con el que se gestionan las compras a través de la web.

Este ciberataque a la aerolínea, que supone una alteración "fraudulenta" del flujo en el proceso de pago, habría permitido la extracción del número de tarjeta, de la fecha de caducidad y del CVV. No obstante, según la compañía, "no hay constancia de que la filtración haya terminado utilizándose para cometer ningún fraude". A pesar de que no se ha facilitado la cifra total de tarjetas afectadas, estas podrían ser miles.