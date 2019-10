La 'zona cero' del alquiler para Fomento: vivir en un distrito de San Blas por 891€

Marzo de 2019. Un millar de vecinos del distrito de Rejas del distrito de San Blas-Canillejas, en el este de Madrid , a la espalda del Aeropuerto de Barajas y encima de Coslada, se manifestaron para pedir más transporte público y un plan de movilidad que ponga fin a su aislamiento. Este barrio tiene un único medio de transporte. Es desde los años cincuenta el autobús 77 de la EMT, que está siempre completamente atestado y atascado... y les da acceso al metro Canillejas.

"Llegamos tras casi media hora de espera", explica Marta Macías, que sufre para abrir su librería en Pueblo Nuevo. Su marido es personal de tierra del aeropuerto y tienen tres niños. Un perfil habitual en la zona: familias con niños que buscan pagar una renta baja de alquiler y disfrutar de servicios comunitarios como piscina, garaje o pista de tenis . Estas cinco personas forman parte de los 16.000 habitantes rodeados de las carreteras A-2, M-40 y M-21. De los 131 barrios que tiene Madrid, Rejas es el cuarto que más ha crecido porcentualmente en los últimos 15 años. Casi 10.000 personas más.

Vista aérea de Rejas, Madrid. / Google Maps

Hablamos hoy de él porque el precio medio de su alquiler roza los 891 euros, justo la cantidad que el ministerio de Fomento estipula -según un reciente estudio- que es la media de la capital de España. La cifra es, según el Observatorio de Vivienda y Suelo, la media más alta de España. Un dato que, según portales como Idealista, es bastante más bajo de la media real.

Fomento obtiene el dato de la media provincial de los importes de las 487.470 fianzas depositados por los arrendamientos a lo largo de 2018 (no el importe de fianzas de rentas antiguas u años anteriores). Y hay que tener en cuenta que en la mayoría de comunidades autónomas los propietarios deben depositar una fianza equivalente a un mes de contrato ante el organismo de vivienda, algo que no siempre se hace a pesar de su obligatoriedad.

Rejas, una extraña mezcla de viviendas de distintas épocas con suelo comercial e industrial, se ha ganado a pulso el sobrenombre de Isla Rejas por su aislamiento. Se formó alrededor de la colonia de casas Fin de Semana, que se creó para las clases pudientes en los años 30, y Ciudad Pegaso, construida en los años 50 para los trabajadores de la empresa estatal Enasa, a la que se suma Las Mercedes, donde vive Marta y su familia.

Lo cierto es que los vecinos de este barrio viven colapsados por los partidos en el Wanda Metropolitano y por el hecho de tener uno de los centros comerciales más grandes de Madrid, Plenilunio. Las asociaciones de vecinos piden la apertura inmediata de la estación de Renfe Cercanías de O’Donnell (competencia del Ministerio de Fomento) y la llegada del Metro hasta el barrio que es competencia de Comunidad de Madrid).

Igualmente piden una línea de la EMT para el distrito que una el barrio con las distintas dependencias públicas: Junta de Distrito, Delegación de Hacienda, Comisaría de Policía, institutos, Centro de Especialidades de la Seguridad Social o la Escuela de Idiomas, entre otros. Y a pesar de estas carencias, el barrio no deja de crecer y es uno de los más deseados por las familias jóvenes, que no pueden permitirse la vecina Alameda de Osuna y no quiere emigrar a municipios como Coslada o Alcalá de Henares, cercanos y más económicos.

Alquiler de piso en la calle Belfast por 800 euros al mes. / Idealista

Gana el sureste de Madrid

Y es que con 891 euros se puede conseguir pisos en condiciones más dignas que dentro de la almendra de la M30, por no hablar de Madrid Central. Alrededor de 90 metros útiles, tres habitaciones, garaje e incluso, por este precio, se puede conseguir vivir en una promoción de 15 años de antigüedad con piscina.

Otros barrios donde también se puede alquilar, pero hay menos oferta, por el precio que indica Fomento son Vallecas, Carabanchel o Vicálvaro, todas en el sureste de Madrid. En general las casas son de menor tamaño que los que aparecen en Rejas. En el centro de la capital las que aparecen no superan los 50 metros y, la mayor parte de ellas, sin ascensor, sin luz y sin ningún tipo de servicio comunitario.

Ahora solo falta saber si este informe de Fomento realmente refleja la situación del alquiler real en España, algo que en un futuro mostrará con más exactitud el índice de precios del alquiler, que recogerá la información de todas las autonomías.