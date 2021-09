Álvarez (Santander), a la CNMV: los riesgos de los bancos se sobrevaloran

El consejero delegado de Banco Santander ha metido baza en la polémica regulatoria que gira en torno al sector bancario y a los competidores entrantes. José Antonio Álvarez considera que los organismos reguladores, en general, minusvaloran los riesgos de las actividades que realizan las entidades que operan en la sombra y sobrevaloran, al contrario, los de los bancos. "Hay riesgos que, estén donde estén, son inherentes a la actividad financiera", ha remarcado durante su intervención en el XXVIII Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte, Sociedad de Tasación y ABC.

Álvarez ha recalcado ante el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, que la competencia es buena, pero asimétrica no: "y ahora mismo es asimétrica". Para el banquero, gestionar el riesgo de liquidez requiere de mucha atención y bajo esos términos estrictos debería de someterse a cualquier entidad, aunque no capte depósitos y esté basada prácticamente en su totalidad en la digitalización.

Precisamente unos minutos antes, Buenaventura dijo que no es del todo correcto que sea necesaria una regulación más exigente en la intermediación financiera no bancaria. El presidente del supervisor de los mercados ha explicado que uno de los alegatos a favor de una mayor presión para las entidades que realizan esta actividad, que actualmente tienen un marco más laxo, es el mayor apalancamiento de algunos vehículos. Considera que se podría pensar que son generadores de burbujas o suponen un mayor riesgo sistémico, pero entiende que "esta afirmación no es del todo correcta".

El CEO de Banco Santander ha proseguido con su razonamiento. "¿Qué diferencia hay entre un depósito y un fondo money market? Hay que ser muy finos para explicarla. Y hay más productos similares con distinto nombre", ha deslizado. En definitiva, Álvarez ha dado la bienvenida a todo tipo de competencia, pero ha insistido en que no se puede estar de acuerdo con esta regulación asimétrica. Santander, que reconoce que aprende de las bigtech y otras entidades con base tecnológica, reclama las mismas reglas de juego.