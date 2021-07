Amancio Ortega pasa a ser el segundo máximo accionista de Red Eléctrica

Pontegades, el vehículo inversor de Amancio Ortega, ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha completado la adquisición del 5% de Red Eléctrica Española (REE), pasando a ser el segundo máximo accionista de la compañía, solo por detrás de la SEPI, que cuenta con un 20%.

De esta forma, el multimillonario fundador de Inditex continúa con sus inversiones en empresas estratégicas en España, tras adquirir un 5% de la compañía Enagás en el año 2019, realizando un desembolso de 281,64 millones de euros.

La compañía eléctrica está valorada en 9.117 millones de euros en bolsa, lo que supone que el desembolso realizado por el magnate gallego ha sido de entorno a 455 millones, cerca del doble de la que hizo por Enagás. Además, las acciones de Red Eléctrica han concluido al sesión de este jueves con una subida del 1,5%, situándose en los 16,8 euros por acción.

El fondo estadounidense Blackrock cuenta con un 3,1% de las acciones de Red Eléctrica, mientras que Pontegades ha adquirido el máximo porcentaje que permite la ley, debido a que la actividad que desarrolla la empresa está considerada como un servicio esencial, por lo que se establecen unos límites a los inversores con el objetivo de garantizar la independencia de la compañía.

Sin embargo, se establece una excepción para la SEPI, cuya participación en la compañía no puede ser menor al 10% del capital social. Además, contempla otros límites para los inversores según su actividad. No permite ejercer derechos políticos superiores al 3%, mientras que si se realizan actividades relacionadas con el sector eléctrico, los inversores no podrán ejercer derechos políticos por encima del 1%, independientemente de que posean el máximo permitido, que es 5%.