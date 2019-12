Amancio Ortega no solo es Zara: domina el 'skyline' de las principales ciudades

El magnate gallego Amancio Ortega sigue aumentando su cartera inmobiliaria. Y es que el propietario de Inditex -grupo empresarial que aúna marcas como Zara o Massimo Dutti- no solo dedica a los textiles su actividad empresarial, también ha cogido el filón del inmobiliario para aumentar sus beneficios. En total, más de 9.700 millones de euros en activos, lo que supone una subida del 11% con respecto a la misma cifra del año anterior, y que la coloca como la segunda empresa en importancia de activos solo por detrás de Merlin Properties, con 12.443 millones, y con Inmobiliaria Colonial, con 11.798 millones.

Esta misma semana cerraba la compra de 'The Post Building', un edificio en la capital británica, Londres, por 600 millones de libras (unos 703 millones de euros). Pero este no es ni mucho menos el único activo representativo con el que cuenta la compañía. Ortega es propietario de los grandes 'skylines' del mundo, sobre todo en Europa y Norteamérica. En cambio, aún hay una zona del planeta en la que no ha conseguido consolidarse, Asia.

Comenzando por Madrid, Ortega cuenta con importantes ubicaciones. Edificios de la talla de la Torre Picasso -que adquirió por unos 400 millones de euros- o la Torre Cepsa -con la que se quedó por 490 millones- están en la cartera de inmuebles del gallego. También cuenta con varios números del icónico Paseo de la Castellana, como es el 79, en el que se ubica una de las mayores tiendas de Zara. Además tiene en su haber el edificio que alberga el Primark de Gran Vía, que adquirió por alrededor de 400 millones.

En el caso de Barcelona, Pontegadea -vehículo a través del que opera Ortega en el inmobiliario- cuenta con Paseo de Gracia 56 -adquirido por 53 millones-, en una de las mejores zonas de la Ciudad Condal. En esta misma calle, también es propietario del número uno, en la esquina de la Plaza de Cataluña y que alberga la tienda Apple, que le costó alrededor de 90 millones de euros.

Fuera de nuestras fronteras, uno de los campos principales para Amancio Ortega es Londres. La capital de Reino Unido, además de la última adquisición por parte del dueño de Zara, también guarda una importante cantidad de inmuebles en su haber. Es el caso de varios de los locales de Oxford Street, uno de los grandes ejes comerciales de la ciudad del Támesis. Además, el pasado verano adquirió el edificio Adelphi por 680 millones.

Amancio Ortega ha adquirido, a través de Pontegadea, el Edificio Adelphi en Londres por cerca de 680 millones de euros. / EFE

Ya en el continente americano, Ortega cuenta con importantes posiciones en Estados Unidos. Es el caso del 'Troys blocks', la sede de Amazon en Seattle, adquirida por el propietario de Zara a principios de año por 740 millones de dólares, unos 655 millones de euros. También está en su cartera de activos el 'Southeast Financial Centre', una torre de 55 plantas en el centro de Miami por la que pagó alrededor de 500 millones.

Pero hay un mercado que aún se le resiste a Amancio Ortega: Asia. El gallego no ha logrado convertirse en uno de los grandes inversores de este continente pese a que está en su punto de mira desde hace años. Su primer paso -y hasta el momento el último- fue la compra en 2016 del edificio M Plaza de Seúl, la capital de Corea del Sur. Una operación de poco más de 320 millones de euros y que cumplía todos los requisitos del magnate.

Y es que para que Amancio Ortega se haga con un inmueble, tiene que estar ocupado en su totalidad. No quiere inmuebles vacíos o con capacidad de alquiler ociosa, aunque tengan potencial de crecimiento. En este caso está arrendado a Forever 21, por lo que cumple otro de los requisitos, que se trate de una marca dedicada al mundo del 'retail'. ¿Cuál será la próxima adquisición?