Amazon 'pasa revista' a sus vendedores para evitarse líos con Hacienda por el IVA

Amazon está aprovechando la inminente entrada en vigor de un cambio en la normativa europea sobre el IVA para 'hacer limpieza' y sacar de su plataforma a los vendedores con una operativa fiscal menos fiable. Hace ya unas semanas el gigante tecnológico de la distribución inició una campaña informativa entre sus 'sellers' -las empresas que aprovechan su potente plataforma tecnológica para vender sus productos- instándoles a adaptarse a la nueva regulación comunitaria en materia de IVA, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, y a solicitar antes de que finalice el año su inclusión en el registro europeo de operadores intracomunitarios, que será obligatorio a partir de esa fecha para que las entregas que realizan estén exentas del impuesto, según ha podido confirmar La Información que ha tenido acceso a alguno de esos mensajes.

Amazon ha circunscrito esos envíos a los vendedores que aún operan en la plataforma con un número de identificación estrictamente nacional, a los que advierte de que a partir del 1 de enero de 2020 esa certificación no será reconocida por la compañía y de que, por tanto, no podrán seguir utilizando los canales de venta de la misma para colocar sus productos. Los mensajes enviados por el gigante tecnológico dan todo tipo de información sobre el detalle del cambio legal aprobado por Bruselas y sobre su alcance específico para los vendedores que operan con Amazon, y les informan asimismo de los pasos que tienen que dar para darse de alta en el registro europeo de operadores comunitarios.

El asunto es crítico para la operativa de Amazon. Según fuentes conocedoras de la misma, el gigante tecnológico basa buena parte de su planteamiento logístico en la capacidad de mover dentro del territorio de la Unión Europea los productos que 'acerca' al consumidor final de un almacén a otro -en función de la localización de la demanda - sin ningún coste fiscal gracias a la exención existente sobre las entregas intracomunitarias de bienes. A partir del 1 de enero, las administraciones tributarias europeas exigirán que las empresas que comercian dentro de los límites de la Unión Europa estén dadas de alta en el denominado NIF IVA comunitario para poder acceder a esa exención y Amazon no está dispuesta a operar con empresas que no lo tengan.

Fuentes oficiales de la compañía explican que estos mensajes únicamente buscan "informar a nuestros colaboradores comerciales sobre la nueva directiva europea" y que éstos "son independientes y responsables de cumplir con la regulación fiscal por su cuenta", si bien también admiten que si Amazon detecta que un colaborador comercial no cumple con la normativa de IVA intracomunitaria "sus operaciones transfronterizas de venta a otras empresas pueden verse afectadas hasta que se rectifique su situación e incluyan toda la información necesaria en nuestro sistema".

Cerrar la puerta a los operadores poco fiables

El asunto tiene no obstante otra dimensión y es que, según explica el fundador de Spanish VAT Services Asesores, Fernando Matesanz, para darse de alta en esta NIF IVA comunitario es necesario solicitarlo expresamente a la Agencia Tributaria. "Sólo las compañías fiables, sin deudas, sin declaraciones pendientes y que sean capaces de acreditar su actividad con facturas y contratos son dadas de altas en este registro. Las que no son capaces de aportar todo esto no son incluidas en el registro comunitario y de alguna forma quedan señaladas como 'poco fiables'", asegura este experto en el tratamiento comunitario del impuesto.

Bajo este prisma la campaña iniciada por Amazon no solo le serviría para preservar el modelo logístico basado en el libre movimiento de las mercancías de sus colaboradores comerciales sin coste fiscal alguno dentro del territorio comunitario, sino que también tendrá como virtualidad adicional la expulsión por inercia del canal de ventas de la plataforma de los operadores que no sean capaces de demostrar estar al día de sus obligaciones con el Fisco.

Esto puede únicamente suponer una especie de blindaje reputacional a corto plazo, pero adquirirá una dimensión práctica mucho más relevante dentro de un año cuando está prevista la entrada en vigor de una de las medidas estrella del Plan de Acción Comunitario del IVA, que hará a las plataformas como la propia Amazon o Aliexpress, que intermedian entre empresas y consumidores finales, responsables de garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de IVA en las operaciones en que intermedie.

Si la directiva europea queda tal y como está concebida hoy, Amazon o Aliexpress serán responsables de garantizar el ingreso en las administraciones tributarias donde se sustancie una determinada operación del IVA derivado de la misma, singularmente cuando se trate de productos procedentes de territorios extracomunitarios, y afrontarán las responsabilidades que correspondan si este ingreso no se hace conforme a la ley, que en algunos casos según explica Fernando Matesanz podría alcanzar cuantías millonarias.