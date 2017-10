Amazon llega al mercado inmobiliario y envía casas a domicilio por 30 mil euros

Amazon está decidida a entregar todo lo que sus clientes puedan desear. Por ello, no ha escatimado a la hora de incluir nuevos productos en su catálogo. Ahora, ha dado un paso más y la compañía estadouniense ha entrado de lleno en el mercado inmobiliario, pero con una curiosa característica: compras la casa... y Amazon la envía a domicilio.



De esta manera, Amazon ha lanzado pequeña casa prefabricada, de cerca de 30 metros cuadrados, construida a partir de un contenedor de transporte y creada por la MODS internacional. Cada modelo cuenta con una habitación, un cuarto de baño con ducha, inodoro y lavabo, una pequeña cocina y sala de estar.

El precio es de 36 mil dólares, unos 30 mil euros, incluyendo los electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. De momento solo está disponible para los clientes de Estados Unidos quienes, además, deben pagar 3.800 euros por la entrega, que se realiza en dos o tres semanas.



Las casas llegan prefabricadas y totalmente acabadas. No obstante, el montaje no está incluido, que corre a cargo del cliente. Hasta el momento, sólo dos personas han comprado esta casa y ambas dejaron opiniones positivas sobre la experiencia en la web de Amazon. "Trabajé en un barco y construí varias oficinas y casas de 20 contenedores. Esta es excelente y le permite mudarse a cualquier lugar", se lee en uno de los comentarios



Las casas construidas utilizando contenedores se han vuelto cada vez más populares no sólo por ser prácticas, impermeables y duraderas, ya que son creadas para resistir a condiciones difíciles, sino también porque se adecuan a todos los gustos. Basta con dar alas a la imaginación.