Amazon llega al Black Friday con su gran centro en la picota por el conflicto laboral

El llamado 'Black Friday' es una fecha grabada a fuego para Amazon: 29 de noviembre. Es uno de esos días clave para las ventas de Navidad. Y ha comenzado la cuenta atrás para su celebración con el conflicto laboral en el mayor centro logístico del gigante -en Madrid- sin haber sido resuelto. Los sindicatos ya convocaron una huelga esta jornada el año pasado en la que acusaron a la dirección de desviar paquetes a otros centros. Ahora guardan silencio. Mientras tanto, la compañía culminará semanas de reclutamiento de cientos de personas para destinarlas a este gran almacén y hacer frente al fuerte pico de pedidos.

El origen del conflicto hay que encontrarlo en el primer trimestre del año 2018. Después de meses de una infructuosa negociación, la compañía desistió de aprobar un nuevo convenio colectivo para este centro de San Fernando de Henares (Madrid). Los casi 2.000 empleados que trabajaban en aquellas fechas fueron vinculados al convenio de la logística de la Comunidad de Madrid, lo que implicaba, según los sindicatos, un empeoramiento de las condiciones de trabajo tanto en salarios como en complementos. Desde la primera jornada de huelga en marzo hasta hoy han tenido lugar más de una decena de paros y dos aplazamientos de un juicio tras la demanda de los propios sindicatos ante la insistencia del juez de llamar a la negociación.

En este contexto llega la cuenta atrás para el Black Friday. Queda justo un mes para la celebración de esta fecha señalada, cargada de descuentos y promociones en multitud de tiendas online. Y también en la de Amazon. Los preparativos ya están en marcha. Pero el conflicto abierto con los sindicatos sigue enquistado. Desde la segunda semana de la Navidad pasada no ha habido huelgas, pero sí movilizaciones y concentraciones organizadas por algunos de los sindicatos del comité. ¿Habrá huelga? Desde los sindicatos guardan silencio. El año pasado sí la hubo. Y también acusaciones por parte de la plantilla de 'fontanería logística': acusaron a la dirección de desviar paquetes a otros centros cercanos y al principal de Barcelona para evitar un caos en los envíos.

Mira también Amazon recortó un 9% el salario de su plantilla de almacenes el año de la huelga

Entre ambas partes existe un clima de calma tensa. No se ha producido una negociación formal desde que en septiembre el juez de lo social de Madrid reclamara por segunda vez a ambas partes que se sentaran a dialogar para llegar a un acuerdo antes de que él se tuviera que pronunciar mediante una sentencia. Y las diferencias continúan. Prueba de ello es que no lograron pactar algunas mejoras del convenio sectorial 'in extremis' antes de la vista ante el juez del pasado mes de septiembre, pese a que los sindicatos cedieron en varios de los puntos.

¿Qué significa San Fernando de Henares para Amazon? Es el primer almacén en España y el más grande. Pese a que en los últimos años se han levantado varios centros en Barcelona o Illescas con una capacidad enorme. Pero sigue siendo clave y teniendo un peso muy significativo en porcentaje de paquetes gestionados. En sus instalaciones se gestionan entre el 30% y el 40% de todos los pedidos ejecutados por los clientes del gigante del comercio electrónico en todo el país, según los datos de los sindicatos. Un bloqueo de este centro puede repercutir de manera importante en la puntualidad de los envíos.

Hay que tener en cuenta que este es el único conflicto laboral que Amazon tiene abierto en España. El de San Fernando era la excepción entre los centros logísticos en España: no había ninguno más que tuviera convenio colectivo propio, con condiciones económicas y sociales mejoradas respecto al marco laboral provincial o sectorial. De hecho, pese al fortísimo crecimiento de la compañía estadounidense en el país -ya tiene más de treinta almacenes gestionados de manera directa o con terceros repartidos por toda España-, sólo uno de cada diez centros tienen representación sindical.

Las condiciones de trabajo de los empleados de este centro, según los sindicatos, han empeorado. En el resto de centros ha habido una rebaja del salario medio durante el año pasado. Su división logística -Amazon Spain Fulfillment- lo recortó algo más de un 9% hasta los 25.600 euros. ¿La razón? Buena parte de los empleados que han entrado en la compañía son mozos de almacén, con un sueldo de algo más de 21.000 euros, según sus propias cifras.

Contrataciones con ETT

Mientras la 'espada de Damocles' del conflicto laboral sigue pendiendo sobre la dirección de Amazon, ésta ha iniciado todos los trámites para cubrir el fuerte pico de demanda en este centro logístico para el Black Friday. Según confirman varias fuentes, se van a contratar más de medio millar de empleados 'extra', una cifra similar a la que ha tenido lugar otros años. Buena parte de esas nuevas incorporaciones, que no cuentan con un perfil técnico ni directivo, procederán de contrataciones a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) como Adecco o Randstad. No en vano, se trata de un recurso muy utilizado por la multinacional para estos periodos de más actividad y para cubrir vacantes habituales.

El gran reto de Amazon es dar servicio a mercados como el español en el lado de la logística. La compañía ha sufrido algunos problemas en el pasado con sus operadores tradicionales como MRW o Correos, ante las quejas de éstos últimos por los bajos precios pagados (y, por tanto, por los bajos márgenes) por cada uno de los envíos. En este contexto, la firma fundada por Jeff Bezos ha tomado dos medidas. Por un lado, la diversificación de proveedores, con la incorporación reciente, por ejemplo, de la startup Paack (que permite entregar los paquetes en franjas horarias).

Por otro, ha tratado de potenciar su propia paquetera, Amazon Logistics, basada en la subcontratación de firmas más pequeñas y en la contratación de profesionales independientes a través de su servicio Flex y que le sirve, en la práctica, para esquivar a los operadores 'tradicionales'. En verano confirmó la reorganización empresarial con la creación de otra filial -Amazon Road Transport- para las entregas que resulta de una escisión de la filial principal Amazon Spain Fulfillment. Este mes de octubre ha hecho una nueva ampliación de capital para esta flamante división.