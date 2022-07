Amazon ofrece a la UE dejar de utilizar datos de los vendedores y cerrar el caso. 

Amazon ha planteado a la Comisión Europea dejar de utilizar los datos que no son públicos de los vendedores que comercializan a través de su plataforma para cumplir con la normativa de competencia de la UE, tras la investigación que abrió el Ejecutivo comunitario en 2019 sobre competencia desleal. El gigante del comercio electrónico ha propuesto a la Comisión Europea que dejará de utilizar los datos que no son públicos relacionados con las actividades de los vendedores que operan en su plataforma para cumplir con la normativa de competencia leal de la UE. Así, la empresa de 'ecommerce' dejará de utilizar los datos de ingresos, envíos, información relacionada con el inventario, datos de visitas del consumidor o desempeño del vendedor en la plataforma. Esta propuesta se extiende tanto a las herramientas automatizadas de Amazon como a los empleados que utilizan estos datos para tomar mejores decisiones.

Por otra parte, respecto al servicio Amazon Buy Box, que destaca la oferta de un vendedor y permite comprar con un 'click', la empresa estadounidense se ha comprometido a aplicar un tratamiento equitativo a todos los vendedores cuando plantee las ofertas a los consumidores y a mostrar una segunda oferta si existe una ventaja lo suficientemente buena en términos de precio o entrega. En este caso, ambas ofertas mostrarán la misma información descriptiva y brindarán la misma experiencia de compra para mejorar la experiencia del consumidor. Sobre Amazon Prime, que ofrece servicios 'premium' a cambio de una tarifa anual o mensual, el gigante del comercio electrónico se ha comprometido a establecer criterios "no discriminatorios" para la calificación de los vendedores y de las ofertas. También se ha comprometido a permitir que los vendedores escojan libremente a los transportistas para sus servicios de entrega y negocien los términos directamente con ellos.

En un paso más, la empresa estadounidense se ha comprometido a no utilizar los datos de los transportistas obtenidos a través del servicio Prime para mejorar sus propios servicios de logística de tal manera que se garantice que los datos de los transportistas no llegan a los servicios de logística competencia de Amazon. Tales compromisos planteados por la firma de 'ecommerce' cubren los mercados actuales y futuros de Amazon en la UE y tendrán una vigencia de cinco años. Su implementación sería supervisada por un administrador de supervisión que informará regularmente a la Comisión. En julio de 2019, la Comisión Europea abrió una investigación formal para dilucidar si Amazon incurría en la violación de las reglas comunitarias de competencia al utilizar los datos privados y no públicos de los vendedores independientes que comercializan a través de su plataforma.

Un año más tarde, en noviembre de 2020, el Ejecutivo comunitario señaló, en una evaluación preliminar, que Amazon no debería tomar sus decisiones basándose en los datos de los vendedores independientes que comercializan a través de su plataforma, ya que supone competencia desleal. En paralelo, Bruselas abrió una segunda investigación sobre los servicios Amazon Buy Box y Amazon Prime y concluyó que las reglas que rigen ambos servicios benefician al propio Amazon y a los operadores que utilizan sus servicios de logística y entrega, lo que puede perjudicar a otros operadores así como a los propios consumidores. "Aunque tenemos serias reservas sobre la manera en la que la Ley de Mercados Digitales (DMA) apunta como blanco, injustamente, a Amazon y a otras compañías estadounidenses, y estamos en desacuerdo con varias de las conclusiones a las que ha llegado la Comisión Europea, hemos establecido una relación constructiva con la Comisión para responder a sus preocupaciones y poder seguir ofreciendo nuestros servicios a los clientes europeos y a las más de 185.000 pymes europeas que venden a través de nuestras tiendas", han señalado desde la multinacional.