Amazon Prime consigue el 61% de las nuevas suscripciones al 'streaming'.

La plataforma Amazon Prime Video logró captar el 61% de las nuevas suscripciones a los servicios de streaming en España durante el cuarto trimestre de 2022, seguido por Netflix (10,4%) y Disney+ (8,5%) según los últimos informes publicados este jueves por la consultora Kantar.

Entre octubre y diciembre de 2022, el número de hogares españoles que accedieron al menos a uno de estos servicios bajo demanda descendió en 224.000 respecto al trimestre anterior, hasta los 12,2 millones de hogares, lo que supone el 65% del total. La causa de esta disminución se justifica debido a las nuevas políticas de Netflix que castigan las cuentas compartidas.

Además, el 2,1% de los hogares españoles contrató un nuevo servicio bajo demanda durante el último trimestre del año, con Amazon Prime Video, Netflix y Disney+ como las plataformas favoritas. Tras ellas se situaron HBO Max (8,1%) Apple TV+ (4,1%), Filmin (3,2 %), Dazn (1,8%), Eurosport (1%), Atresplayer (0,5%), Discovery Plus (0,5%), Movistar Plus+ (0,5%) y Mitele Plus (0,2%).

Plataformas con anuncios

Los hogares con streaming accedieron a una media de 3,3 servicios de vídeo en línea diferentes durante el cuarto trimestre de 2022, con Prime Video y Netflix como la combinación más popular.

En el caso de Netflix, la consultora destaca la buena aceptación del nuevo plan básico con anuncios de la compañía, ya que cuatro de cada diez nuevos clientes optaron por él, aunque esto no hizo que aumentara significativamente en España la captación de suscriptores.

Además, Kantar señala que, en el sector de la televisión de pago, tanto Vodafone como Orange experimentaron ganancias de cuota a costa de Movistar Plus+, donde la salida de suscriptores "está fuertemente impulsada por consideraciones de precio".

Con respecto a las bajas, la proporción de consumidores que se plantea cancelar uno o más servicios entre enero y marzo de 2022 se redujo al 17 %, lo que indica, según la consultora, "un sólido primer trimestre para el sector en general" en un momento en el que Netflix ha anunciado su intención de acabar con las cuentas compartidas.

En el caso de los contenidos, la serie Wednesday de Netflix fue el título más visto en el cuarto trimestre de 2022, seguido de The Crown (Netflix) y El señor de los anillos: los anillos del poder (Prime Video). Aún así, las ganancias de la plataforma líder están muy por debajo de las cifras deseadas ante la próxima oleada de clientes perdidos.