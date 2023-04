Amazon reduce un 25% las aportaciones a la logística española hasta los 435 millones

El año 2021 fue de récord para el comercio electrónico por el 'boom' tras el estallido de la pandemia. Las grandes compañías del sector apretaron el acelerador para dar respuesta a la demanda, con la inversión en centros logísticos y personal. Después llegó el ajuste. Amazon redujo las inyecciones de dinero en efectivo desde Luxemburgo a la logística española de manera relevante, después de frenar las aportaciones a la filial local dedicada a la gestión de la 'última milla'. En total desembolsó 435 millones de euros. Esto se produce en el ejercicio donde se redujeron sensiblemente las contrataciones en los almacenes y se pospusieron las aperturas de varios centros importantes en este mercado.

El gigante estadounidense elevó la inversión hasta los 600 millones de euros en 2021 entre las dos principales compañías con las que opera la gestión de las decenas de almacenes y las entregas a través de su marca propia con empresas subcontratadas. En concreto, inyectó 400 millones de euros en Amazon Spain Fulfillment, la división de los centros, lo que suponía multiplicar por más de tres lo acumulado hasta esa fecha. Además, aportó en el mes de octubre un total de 200 millones a Amazon Road Transport, lo que significaba más que duplicar la cifra previa.

En el año 2022, el panorama cambió de manera significativa para el grupo. Según queda reflejado en las cuentas anuales presentadas por la matriz luxemburguesa Amazon EU Sarl consultadas por La Información, la filial de los almacenes ha recibido 435 millones de euros, lo que coloca las aportaciones totales por encima de los 1.100 millones. Esto representa un ligero incremento respecto al ejercicio anterior. La clave radica en que no se ha aportado nada a la de la 'última milla'. Este recorte también se extiende por las principales divisiones europeas: las inyecciones que se hicieron a las logísticas polacas e italianas también se han frenado.

Estos desembolsos ejecutados desde la matriz no aparecen como ampliaciones de capital al uso sino como 'Otras Aportaciones de Socios' dentro de los fondos propios. Sirven para llevar a cabo las inversiones en los activos y soportar las deudas y, de manera residual, la cobertura de los planes de 'stock options' para la plantilla. Las cuentas de 2022 de las diferentes filiales logísticas españolas aún no están disponibles. En 2021, la filial de almacenes duplicó los activos no corrientes hasta los 1.340 millones de euros, con un fuerte crecimiento en los terrenos y construcciones de almacenes y en "instalaciones técnicas".

Este freno a la inversión se produce en un 2022 que ha estado marcado por una cierta 'resaca' en el mercado del comercio electrónico tras dos años de 'boom' por la pandemia. El responsable financiero de la compañía, Brian Olasvsky, ya lo advertía hace justo un año, en abril de ese ejercicio, en la conferencia de analistas para la presentación de resultados: "Tenemos ahora demasiado espacio [de almacenes] respecto a las tendencias de la demanda".

En 2022, el gigante ralentizó y, en algunos casos, paralizó buena parte de los centros logísticos relevantes en el mercado español

A partir de ahí prometieron a los inversores un ajuste de los costes y una reducción de esa planta logística. El pasado febrero, el consejero delegado, Andy Jassy, fue claro: "Doblamos nuestra huella logística en un par de años y al mismo tiempo construimos una red para última milla del tamaño de UPS; así que hay mucho que averiguar sobre cómo optimizar. Estamos satisfechos con el progreso en el cuarto trimestre, pero este trabajo se extenderá hasta 2023".

El freno en España

En España, al igual que en otros mercados, se pisó el freno. El gigante ha ralentizado o, directamente, paralizado buena parte de los nuevos centros previstos en el mercado español. Se estima que se han pasado de más de 360 proyectos -entre obra nueva y reforma- de 2021 en toda Europa a menos de una décima parte de cara a este 2023. En España, sólo se había planteado en un principio uno nuevo de entregas inmediatas a clientes 'Prime' en Madrid, según afirmaban a este periódico fuentes internas.

El gran centro de 200.000 metros cuadrados de Badajoz se ha terminado -con licencia de apertura- pero desde la compañía no se ha llevado a cabo la contratación de personal, según apuntaba hace unas semanas la prensa local. La apertura del de Siero en Asturias, con 200.000 metros cuadrados de superficie, estaba prevista para 2022 y aún no tiene fecha en este 2023. En cuanto a la contratación de personal, la compañía apenas cuenta con vacantes de mozo de almacén en Figueras y Zaragoza.

Recortes laborales

Por ahora no ha habido grandes expedientes de regulación de empleo (ERE) en la plantilla logística, pese al temor entre la plantilla. Lo que sí que ha llevado a cabo es cierres de algunos almacenes y reubicaciones más o menos forzosas de los equipos. Es, por ejemplo, lo que ha pasado en Martorelles (Barcelona). La empresa planteó su clausura y el traslado de los empleados a El Prat de Llobregat, Zaragoza o Figueres. Se llegó a un acuerdo con el comité de empresa, tanto en las condiciones de despidos como en las reubicaciones.

Donde sí que se ha anunciado a nivel global una serie de despidos es en el área corporativa, hasta ahora 'intocable'. En total de los más de 600.000 que forman parte de esta estructura al margen de la logística saldrán entre finales de 2022 y este año, según se ha anunciado, cerca de 27.000 en áreas como Amazon Web Services (nube), publicidad, Twitch o dispositivos. Aún no se ha hecho público ningún ERE o despido colectivo en España, como sí que han hecho otros gigantes como Twitter o Facebook.