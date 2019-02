Amazon sacude el negocio del audiolibro: prepara la irrupción de Audible en España

El de los audiolibros es un negocio en alza, aunque aún pequeño. Sólo en Estados Unidos genera cerca de 3.000 millones de dólares de ingresos al año. Ahora, Amazon quiere ganar espacio y mira al mercado español. El gigante tecnológico prepara desde hace meses la irrupción de su servicio Audible en España. Lo hace reclutando a personal, con sede en Madrid y Berlín (Alemania), y creando contenido en español. ¿Su fecha de lanzamiento? Aún una incógnita. La realidad es que ya está presente en los principales mercados europeos: Reino Unido, Alemania, Italia y Francia.

Audible arrancó a mediados de los 90 con un reproductor de audio portátil. Se pasó a los audiolibros pronto y tras un acuerdo con Apple aceleró su crecimiento hasta que Amazon se rascó el bolsillo en 2008: pagó 300 millones de dólares para hacerse con la empresa. Hoy la compañía cuenta con más de 1.700 empleados y una oferta que va más allá de los audiolibros, sumando podcasts y otros archivos sonoros vinculados al entretenimiento. Ahora busca acelerar su expansión internacional y España es uno de sus objetivos a corto plazo.

Desde hace meses, Amazon está reclutando a un equipo propio. No sólo para la producción de contenido exclusivo (libros narrados en español), sino también para el marketing online. Ya a mediados del año pasado ficharon a un responsable para este mercado, que tiene base en Berlín, el centro de operaciones de esta división del gigante en el continente.

¿La fecha del lanzamiento? Es una incógnita, pero no tardará, pues ya el servicio está disponible en las principales plazas europeas. Amazon, tal y como reconoce en todas sus ofertas de empleo, persigue que España se convierta en la puerta de entrada a todo el mercado hispano en Latinoamérica.

Audible es un servicio de suscripción. El usuario paga una cuota al mes para tener acceso a un conjunto de contenidos (350.000 títulos, entre los locales y los internacionales). Hoy sólo está disponible en inglés para un usuario español. ¿Cuál será el precio que se imponga en España? No hay mucho margen. Su principal rival directo, Storytel, tiene una suscripción de 9,90 euros al mes. Mientras que en otros países como Italia o Francia el precio se sitúa claramente en esa franja.

Queda por ver si Amazon decide incluir Audible dentro de su oferta Premium. Durante los dos últimos años, el gigante fue incluyendo servicios gratuitos (su 'streaming' de música o su programa Reading, que da acceso gratuito e ilimitado a una selección de books) para, posteriormente, acabar subiendo la tarifa anual desde los 19,95 a 36 euros.

La lucha contra Storytel y un mercado por explotar

Amazon no va a ser el primero que aterrice con un servicio similar a Netflix pero vinculado al entretenimiento en audio (audiolibros, podcasts, grabaciones de charlas o narraciones de artículos escritos). La cotizada sueca Storytel, fundada en 2005 y valorada ahora en algo más de 500 millones de euros (5.700 millones de coronas), lleva operando en el país desde finales de 2017. Y cuenta con cerca de 3.000 audiolibros en español de más de 150 editoriales, según sus propias cifras. Aún no ha presentado cuentas en España, por lo que no se puede valorar su tamaño.

A este hay que sumar otros rivales que no son tan directos como todas las redes de podcasts locales, gigantes como Spotify -que también cuenta con oferta- y Google o la española Ivoxx, en manos del grupo español Intercom, cuna de compañías españolas de internet como Infojobs, Niumba o Softonic.

No sólo tendrá que luchar contra estos rivales, sino con un mercado español mucho menos maduro que el estadounidense y aún por construir. Según las cifras de la Federación de Gremios de Editores de España, tan sólo el 2,5% de la población de 14 o más años escucha audiolibros con frecuencia al menos trimestral.