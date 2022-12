American Tower se suma a Cellnex y frena la carrera compradora de torres

El sector de las torres de telefonía en Europa ha vivido un auténtico 'boom' inversor. Cellnex ha sido uno de sus principales actores. También ha entrado American Tower, el gigante estadounidense que adquirió los activos de Telefónica en Europa y Latinoamérica. La española ha decidido hacer de la necesidad virtud y concentrarse en sanear su balance y reducir la deuda, aparcando su bien engrasada 'máquina' de adquisiciones. Y los americanos han hecho lo propio. La firma asegura a los analistas que existe "mucha volatilidad" en el mercado y que las valoraciones que se han manejado en las últimas transacciones están lejos de sus pretensiones.

Muchos analistas y también bancos de inversión colocaron a Cellnex y American Tower como candidatos naturales para las dos grandes operaciones 'transformacionales' que se han vivido en los últimos meses en el sector: la venta del 51% de la filial de torres de Deutsche Telekom y de un porcentaje significativo de Vantage, el brazo de infraestructuras de Vodafone. Pese a que han vigilado de cerca ambos procesos, la realidad es que han ido preparando precisamente este cambio de estrategia. Y han lanzado un mensaje claro: disciplina financiera frente a crecimiento acelerado. "Siempre nos piden que participemos en los procesos, pero se sabe muy bien que somos muy disciplinados en términos de cómo vemos la valoración", aseguraba hace unas semanas a los analistas el presidente y consejero delegado del grupo americano, Tom Barlett.

El negocio de la gestión de torres se basa en el largo plazo. Se pagan múltiplos relativamente altos pero a cambio de contratos de gestión e esos activos a muy largo plazo. En esta carrera vivida en los últimos años, las valoraciones se habían disparado precisamente por el aumento de interés de gestoras y también de grandes fondos que tenían dinero casi ilimitado para desembolsar. En American Tower entienden que existe un espacio muy grande entre la oferta y sus condiciones -las operadoras- y la demanda -los compradores-. "Nos alejamos debido a las expectativas de valor de los vendedores", apuntaban. A esto se suma la intención de las telecos como Deutsche Telekom y Vodafone de no perder el control totalmente sobre sus infraestructuras en esta primera oleada. Esto era un terreno mucho más abonado para el capital riesgo o socios con un carácter más financiero.

Al igual que ha planteado Cellnex a sus inversores, su rival directo también plantea que existe una oportunidad en sectores adyacentes a estos activos como los centros de datos o la fibra. Pero, sobre todo, hacen hincapié en los compromisos de construcción que tienen con sus clientes en determinados mercados. En el caso del continente europeo destaca las inversiones pactadas con Telefónica y con 1&1, el 'Másmóvil germano', en Alemania, donde cuenta con casi 14.800 emplazamientos. La española tiene 'reservados' para los próximos años más de 7.000 millones de desembolsos para afrontar la construcción de infraestructuras pactadas con las telecos.

American Tower plantea que el escenario inversor en las torres podría cambiar en un periodo de entre 12 y 18 meses

El mensaje prácticamente es calcado al que transmitió Tobías Martínez, consejero delegado de Cellnex, y su equipo directivo durante la presentación a analistas de los resultados de hace dos semanas. Quiere aprovechar esta situación para digerir con más tiempo la carrera de adquisiciones y mejorar su balance. De esta manera, su prioridad es recuperar el grado de inversión para la agencia de calificación S&P y mantener el nivel actual en Fitch. Lo primero espera que suceda en un periodo de entre 12 y 24 meses. A esto se suma también ese despliegue de compromisos de inversión y la remuneración al accionista.

Estos giros no sólo no han sido rechazados por los inversores, sino que eran reclamados por los que realmente mueven la acción. Todos habían pedido un cierto descanso tras años de imparable crecimiento inorgánico. ¿Cuándo se volverá de nuevo a la acción? Es evidente que los fondos de capital riesgo que acaban de entrar en estas inversiones querrán salir en algunos años. Pero desde American Tower ponen fecha: "Tal vez la situación cambie con le tiempo; espero que durante los próximos 12 o 18 meses se pueda ver algún cambio ahí; ahora mismo, no". Los estadounidenses han crecido un 4% en bolsa en el último mes. Los españoles se han mantenido estables, pero debido al reajuste en el valor que generó la sorpresiva ejecución de derivados sobre sus acciones de la hongkonesa Hutchison.

Inversión milmillonaria

Tanto Cellnex como American Tower han puesto sobre la mesa fuertes inversiones para financiar esa carrera compradora. La española desembolsó casi 19.000 millones de euros durante el año 2021 para cerrar todas las transacciones que tenía entre manos, entre las que destacan las de la propia Hutchison en toda Europa o la de Hivory en Francia. La americana puso sobre la mesa 7.700 millones para hacerse con las 30.000 torres de Telefónica (Telxius) entre España, Alemania y algunos de los principales mercados de latinoamericanos.

Tras los cierres de las transacciones de Deutsche Telekom y Vodafone con fondos como Brookfield o KKR, sólo queda la potencial transacción de la filial de torres de Orange (Totem Towers). El grupo francés solo ha incluido bajo su paraguas activos de España y Francia. Y han sido reacios en los últimos años a entregar el control de esos activos a una 'torrera'. El resto de torres están más repartidas y sólo existen algunas oportunidades en la Europa del Este y en los países nórdicos. Pero se trata de operaciones de un tamaño menor que no modificarán cuotas de mercado, ni repartos.