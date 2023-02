El propietario de La Tagliatella eleva un 20,8% sus ventas en el último trimestre.

AmRest, dueño de marcas de restauración como La Tagliatella o Sushi Shop, alcanzó durante el cuarto trimestre de 2022 unas ventas comparables de 651,1 millones de euros, lo que implica un incremento del 20,8% de la cifra alcanzada en el mismo periodo del ejercicio precedente, según recogen los datos preliminares remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo de restauración, que tiene presencia en un total de 23 países, ha informado de que el índice de ventas de establecimientos comparables - conocido como 'like for like'- llegó al 117% en comparación al año anterior, 2021.

De esta forma, las ventas trimestrales del grupo en los principales mercados (Europa Occidental, Europa del Este y China) han crecido trimestralmente un 1,5%, marcando un nuevo máximo histórico, según informa la compañía, que ha avanzado que ésta será la última comunicación de ventas preliminares, ya que a partir del ejercicio 2023 la entidad únicamente realizará las comunicaciones de los resultados trimestrales completos.

Resultados del trimestre anterior

Registró unos ingresos consolidados de 658 millones de euros en el tercer trimestre del año, lo que supuso un incremento del 23,3% en comparación con el mismo período del año anterior. Asimismo, la ratio de ventas comparables fue del 116,6% en el tercer trimestre de 2022.

Entre los motivos de estos resultados "positivos", según explicó desde el grupo de restauración, la empresa ha destacado su "probado" modelo de negocio y su posicionamiento "privilegiado" debido a la atractiva relación de valor por precio de su oferta. Además, AmRest ha señalado que mantiene una cartera de restaurantes "bien equilibrada" entre marcas y países.