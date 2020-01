Ana Botín: "Mi padre me lo hizo pasar muy mal, pero sin eso no estaría aquí"

Ana Botín, presidenta de Banco Santander, se desnuda en Planeta Calleja y muestra su faceta más personal. La directiva ha repasado junto al aventurero y presentador Jesús Calleja algunos de los aspectos más personales de su vida privada y ha comentado abiertamente la relación que mantenía con su padre Emilio, que le pidió abandonar la disciplina del banco para poder ejecutar la fusión con Central Hispano en 1999. "Hay que verlo de manera positiva, me lo hizo pasar muy mal, pero sin eso no estaría aquí", ha comentado Ana.

"Mi padre me dijo que lo mejor para el banco y para ti es que te vayas mañana porque si no no hay fusión", ha revelado la actual presidenta de Banco Santander, que ha reconocido que se sintió molesta por las formas que utilizó su padre. "La manera en que lo hizo me provocó bastante daño, son frases de las que te acuerdas siempre. Hay que tener cierta sensibilidad".

Botín también ha revelado cómo se produjo su vuelta al grupo cántabro tras la salida de Ángel Corcóstegui de Banco Santander Central Hispano. "Me llama mi padre y me dice que se va Corcóstegui, Alfredo Sáenz va a ser el consejero delegado, te estoy ofreciendo la presidencia de Banesto", ha señalado la banquera, que ha desvelado que Emilio Botín apenas le dio unos segundos para aceptar la propuesta. "Las formas que utilizó cuando me dijo 'vete' y cuando me dijo 'vuelve' creo que se podrían haber hecho de otra manera".

Mira también Los bancos exploran fusiones para pagar los ERE que les permitirán ser rentables

Pese a que ha reconocido que siempre ha sentido una mayor afinidad hacia su madre, Paloma O'Shea, y que la relación de trabajo con su padre no fue la mejor ("me enfadaba cuando mi padre me hacía callar en las reuniones"), la presidenta de Banco Santander, no obstante, sí que ha explicado que todo era diferente en el ámbito familiar. "La relación con mi padre, a nivel familiar, fue espectacular. Nos fuimos juntos de vacaciones todos los veranos hasta que falleció", ha apuntado.

"Los bancos no hemos desahuciado desde 2012"

Durante el programa, en el que ha viajado a Groenlandia junto a Calleja y su marido, Guillermo Morenés, Botín no solo ha repasado sus tres etapas en el primer banco del país -sus primeros años, el periodo como presidenta de Banesto y su reincorporación a Santander, primero al frente de la filial en Reino Unido y después su nombramiento como presidenta ejecutiva del grupo-, sino que también ha dado un paso adelante con el objetivo de mejorar la reputación de la banca, contribuir en la concienciación contra el cambio climático y defender la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.

"Los bancos no hemos desahuciado a nadie desde 2012", ha defendido la presidenta de Santander, que ha corregido a Calleja en cuanto le ha preguntado por el coste del rescate financiero. En este sentido, Botín, además de subrayar que los bancos no fueron los receptores de las ayudas públicas, ha reivindicado que contribuyeron con más de 20.000 millones de euros para salvar a las antiguas cajas de ahorro.

En el aspecto político, Botín ha evitado pronunciarse sobre la situación en España, pero sí que se ha quejado del exceso de regulación financiera que existe en Europa. En esta línea ha lamentado la ventaja competitiva que tienen la hora de operar las empresas procedentes de Estados Unidos o China, así como las fintech, que cuentan con unos requerimientos menos exigentes. "Europa tiene cosas espectaculares, pero somos muy lentos. En la revolución industrial el ganador fue Europa, pero en la digital van por delante China y EEUU.

"Quería ser periodista"

Botín, considerada como una de las mujeres más poderosas del mundo, también ha comentado algunos detalles de su vida privada, como por ejemplo que se despierta a las 6:30 horas, que inicialmente quería ser periodista, que dejó de fumar cuando se dio cuenta de que era una "chorrada" y que tiene prevista su agenda de aquí a los próximos tres años. Además, ha desvelado que perdió una hija durante su juventud.