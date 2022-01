Anfac reclama que el dinero del Perte se invierta ya, porque 2025 "es mañana".

El nuevo presidente de la patronal española de fabricantes de vehículos Anfac, Wayne Griffiths, ha afirmado hoy que el dinero del plan de ayudas del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) debe invertirse ya, porque el 2025 es "mañana" y España necesita prepararse para la transformación al vehículo eléctrico, donde hay mucha competencia.

Griffiths, presidente de Seat y de Cupra, asume desde este miércoles el máximo cargo de representación de Anfac en sustitución de José Vicente de los Mozos, miembro del comité ejecutivo mundial de Renault y presidente de Renault España. Según el nuevo dirigente de Anfac, ya están publicadas las bases del Perte -no la convocatoria definitiva- y cualquier inversión del sector está condicionada a la distribución de fondos.

El Gobierno debe mejorar el "ritmo" de sus actuaciones, porque si no se "acelera" se pierde una oportunidad y "es ahora o nunca". Hay que tomar decisiones ya sobre la transformación de las plantas españolas porque tienen que contar con más competitividad, ha reiterado Griffiths, quien ha insistido en que "no hay plan B, es una competición y España debe ser competitiva."

De lo que se trata es de "salir a ganar y no a proteger", ha afirmado, por lo que ha emplazado al Gobierno a trabajar juntos. No hay que hablar siempre de objetivos a medio plazo, hay que hablar de este año, porque ESpaña no puede perder el tren del coche eléctrico, "no puede estar a la cola", ya que el de combustión tiene "fecha de caducidad".