Apollo se retira de la opa por Applus y da vía libre a Amber para controlar la firma. 

El fondo Apollo, a través de su sociedad instrumental Manzana Spain Bidco, ha informado que se retira de la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones (opa) sobre la totalidad de los títulos de la empresa española que se encarga de gestionar ITVs, Applus Services S.A. El fondo estadounidense presentó la oferta el pasado 29 de junio de 2023 y fue autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)., el 17 de enero de 2024.

"La mínima diferencia de precio entre las ofertas de Manza y Amber EquityCo. S.L.U. por Amber, junto con la operativa de tranding de determinados inversores en el mercado, han dado lugar a una situación novedosa tras la fase de sobres".

"Si bien Manzana y sus asesores entienden que esta situación, aunque compleja, no es incompatible con la normativa española de ofertas públicas de adquisición de acciones, Manzana transmitió en paralelo a la CNMV que respectaría los criterios e indicaciones del regulador y que, en su caso, desistiría de su oferta tan pronto como fuera legalmente factible para facilitar la resolución de dicha situación".

La larga 'guerra' de opas

Applus+ estaba inmersa en una 'guerra' de opas, ya que contaba por una parte con la propuesta del conglomerado formado por ISQ y TDR, cuya oferta ascendía a 12,78 euros por acción y por otro, el del fondo Apollo, que suponía un total de 12,21 euros por cada título de la compañía.

Después de este desestimiento por parte de Manzana y teniendo en cuenta los compromisos que de forma voluntaria ha asumido, el Comité Ejecutivo de la CNMV ha resuelto levantar las medidas acordadas el pasado 29 de abril, por las que se imponían restricciones para operar con los títulos de la empresa española.

Pocos minutos después, la CNMV procedía a autorizar la modificación de la opa formulada por parte de Amber (ISQ y TDR) sobre los títulos de Applus+, mediante la cual había elevado su precio.

Según señala el supervisor, esta opa mantiene la condición de aceptación mínima del 50% del capital de la firma española para su efectividad, por lo que informa al mercado, y en particular a los accionistas, que en el caso de que dicha condición no se alcanzase y Amber no renunciase a la misma, podría no liquidarse ninguna opa sobre Applus+ en el proceso actual.