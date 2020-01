Apple ficha a Richard Plepler, exjefe de HBO, para su televisión 'online'

Eden Productions, la compañía liderada por Richard Plepler, exconsejero delegado de la cadena HBO, que abandonó el pasado mes de febrero, ha suscrito un acuerdo con Apple TV Plus, la plataforma de televisión en 'streaming' que comenzó su andadura el pasado mes de noviembre.

Según desvela el diario 'The New York Times', en virtud de este acuerdo, de cinco años de duración y del que no se conocen los detalles económicos, Eden Productions producirá series de televisión, documentales y películas en exclusiva para Apple TV Plus.

"Pensé muy rápidamente que Apple era la idea correcta", indicó el ejecutivo de 61 años al rotativo, señalando que el nuevo servicio de Apple se encuentra en una fase "lo suficientemente embrionaria como para pensar que tal vez podría hacer una pequeña contribución allí".

Durante sus 27 años de trayectoria en HBO, Richard Plepler fue clave en el crecimiento de la cadena, que durante el tiempo en que fue dirigida por el ejecutivo obtuvo el reconocimiento de 160 premios Emmy, incluidos los correspondientes a series como 'Game of Thrones', 'Big Little Lies' o 'Veep'.