Apple y Microsoft apuran sus reservas en España y repatrían 560 millones en 3 años

Apple y Microsoft han intensificado el envío de dividendos a sus matrices estadounidenses en España, apurando los niveles de sus reservas en las filiales con las que operan en el país. Las mayores facilidades fiscales en el mercado americano han coincidido con este mayor trasiego de beneficios. Mientras tanto, Google, que tiene como sociedad cabecera directa a una firma irlandesa, mantiene una estrategia distinta y ya roza los 120 millones de euros en las 'despensas' de dinero de sus cuentas españolas.

Tradicionalmente, las grandes empresas tecnológicas eran una de las que más 'problemas' tenían en cuanto a la gestión del dinero fuera de las fronteras estadounidenses. Por eso fueron algunas de las que más presionaron para que hubiera más facilidades fiscales para tratar de repatriar el dinero. Esto se produjo en la reforma impulsada por la administración de Donald Trump que recortó a menos de la mitad el tipo impositivo para ese dinero que regresaba a territorio estadounidense: del 35% al 15,5% para el efectivo (y el 8% para los activos que no fueran en 'cash'). Esto contribuyó a que algunas de estas compañías movieran ficha.

Es el caso de Apple. El cambio de estrategia se produjo en el año 2019. El fabricante del iPhone opera con dos sociedades: la que gestiona las tiendas, que en los últimos ejercicios había arrojado pérdidas, y la de los servicios corporativos (Apple Marketing Iberia). Ésta última contaba con reservas millonarias hasta ese momento. A partir de ahí ha ido reduciéndolas al máximo. En 2019 se repatriaron 10 millones; en 2020, 95 millones, y en 2021 y 2022 fueron 45 y 49 millones, respectivamente, según queda reflejado en las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil. En tres años han sumado más de 190 millones. En el caso de la división de establecimientos físicos es diferente. Durante años, todos los beneficios logrados iban a compensar pérdidas de ejercicios anteriores.

La situación de Microsoft es diferente porque en su caso la estructura fiscal con la que cuenta le ha permitido enviar 'gratis' esos dividendos. El fabricante de Windows y Office opera con una Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), que entre los beneficios está esta posibilidad. Progresivamente ha ido trasladando dinero desde España a Estados Unidos por esta vía. En los últimos tres años se ha disparado: 372 millones de euros, más del doble de lo que ha trasladado Apple. La clave está precisamente en los 344 millones de euros del ejercicio 2021 que procedían de una transacción extraordinaria: la venta de una filial a Irlanda.

Las reservas voluntarias de los dos gigantes se han reducido: Apple las deja en 5,4 millones y Microsoft, en mínimos

Con estos movimientos relevantes de dinero fuera de las fronteras españolas, las reservas voluntarias en las cuentas de ambos gigantes en estas filiales han quedado mermadas. En Apple Marketing Iberia, apenas sumaban 5,4 millones de euros a cierre del ejercicio 2022. La situación es algo diferente en la división de tiendas que gracias a los primeros beneficios que no han tenido que compensar pérdidas de años anteriores, roza los 20 millones. En Microsoft, se quedan también bajo mínimos.

Google ha mantenido invariable su estrategia y la distribución de dividendos no ha estado en ella. Hay que tener en cuenta que tanto en el caso de la división de servicios de Apple como en el holding de Microsoft, ambos tienen como socio único a la matriz estadounidense. En el caso del gigante del buscador, la cabecera es la matriz irlandesa. El movimiento de capitales entre sociedades filiales y sus matrices en Europa está exento fiscalmente gracias a la directiva europea de 2011, por lo que no tendría coste. Aún así, las reservas no dejan de engordar: han pasado en estos tres años de de 68 a casi 120 millones. Son de libre disposición por lo que en cualquier momento podría utilizarlas.

Los casos del resto son diferentes. Las reservas de Facebook son muy pequeñas, debido a que los reducidos beneficios logrados con su filial (que actúa como comisionista de Irlanda) han ido destinados a compensar pérdidas de años anteriores. Las de Amazon sí que son relativamente más grandes. Opera con seis filiales, aunque sólo tres han presentado cuentas de 2022. La de logística, sí que contaba con 45 millones de euros de 'Otras Reservas'. En la de servicios generales apenas cuenta con 800.000 euros.