Alu Ibérica pone en marcha el ERE ante la falta de inversores para su compra. 

La administración concursal de la planta avilesina de Alu Ibérica ha comunicado este viernes a los sindicatos su intención de empezar el próximo miércoles 26 el expediente de regulación de empleo para el despido de la plantilla, después de que nadie haya presentado una oferta para la compra de la aluminera. Según ha informado este viernes el presidente del Comité de Empresa, José Manuel Gómez de la Uz, el administrador concursal ha trasladado la intención de conformar la mesa para que se dé inicio al expediente de extinción de empleo.

El administrador ha informado de que ninguno de los posibles compradores ha hecho ninguna oferta por la unidad productiva, sino que simplemente consultan datos y que “en ningún caso se habla de hacerse cargo de la plantilla”. Los trabajadores, que hoy han formado una caravana de protesta hasta Oviedo, protagonizarán, mañana, sábado, una concentración en Gijón con motivo de la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El día que dará comienzo el proceso de despido coincidirá con un pleno extraordinario del parlamento autonómico dedicado en exclusiva a debatir la situación y el futuro de la factoría asturiana que Alu Ibérica tiene en Avilés, sesión en la que podría solicitarse la reprobación del consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, como reclaman la plantilla de la aluminera.

El comité de empresa de la antigua Alcoa ha acusado al titular de Industria asturiano de no haber hecho bien su trabajo, de no haber velado por la industria asturiana y de no haber cumplido con lo mandatado desde el parlamento asturiano para garantizar la viabilidad y el empleo de la fábrica de aluminio, empresa, en concurso de acreedores y bajo administración judicial por la presunta gestión irregular del actual propietario, Grupo Riesgo.