El área industrial de Mondragon alzó sus beneficios un 15% durante 2022.

El grupo industrial de Mondragon ha conseguido facturar un total de 4.800 millones durante su último ejercicio en 2022. Estos datos destacan debido a que dentro de estas ganancias, se han excluido las aportaciones de Ulma y Orona, las cuales decidieron abandonar la Corporación el año pasado. Sin tener en cuenta las ventas de estas dos cooperativas, los beneficios reflejan un alza del 15% respecto al 2021.

El presidente del Consejo General de la Corporación Mondragon, Iñigo Ucín, ha realizado estas previsiones en el transcurro de un acto celebrado en Bilbao para presentar la nueva cooperativa Bihar, especializada en el cuidado de personas mayores y dependientes en su propio hogar. En relación al balance del pasado año para la Corporación, Ucín ha indicado que 2022 no se ha cerrado todavía a la espera de Eroski, que cierra el ejercicio en enero y de que también lo hagan las plantas del exterior que pasan sus auditorías.

No obstante, ha precisado que, desde el punto de vista de la facturación, teniendo en cuenta las cooperativas que continúan en Mondragon, por lo tanto, sin Ulma y Orona, se ha crecido un 15% respecto al año anterior, al alcanzar una cifra en el entorno de 4.800 millones de facturación.

Esta comparativa no incluye los datos de Ulma y de Orona ni de 2021 ni de 2022, después de que a mediados de diciembre los socios de estos dos grupos, cuya facturación conjunta se elevaba a 1.700 millones, decidieran en asamblea su salida de Mondragon. Ulma es una empresa que contaba, en el momento de esta decisión, con una plantilla de 5.500 personas y tenía unas ventas de 900 millones; mientras que Orona, con una facturación de 832 millones, empleaba a 5.509 personas.

En relación al resto de áreas de la Corporación, Ucín ha señalado que Laboral Kutxa ha hecho un "buen ejercicio, muy bueno"; Eroski, aunque no ha cerrado todavía, también tiene "una evolución muy positiva"; y la Universidad de Mondragón también "sigue creciendo con los nuevas ofertas de másters y nuevos grados".

Un "buen año"

"En conjunto haremos un buen año, un año que ha sido complejo desde el punto de vista de incremento de costes, de qué se ha podido repercutir a los clientes y qué no, pero el conjunto va bien, el grupo industrial va bien y la situación de cartera también es buena de momento", ha añadido.

Ucín ha afirmado que, en general, todas las actividades del grupo industrial han crecido, "unas más y otras menos". Ha subrayado que, por ejemplo, equipamiento, máquina-herramienta y bienes de equipo han "ido muy bien". "La situación de cartera es muy buena en general, especialmente en esos sectores, pero todas han crecido, estamos en una buena situación que puede cambiar", ha manifestado.

En relación a las perspectivas para 2023, ha subrayado que el escenario cambia "cada semana". Tras subrayar que "el escenario mejora", ha insistido en que lo que hay, sobre todo, es "una incertidumbre total" que "sigue estando ahí". Esa incertidumbre se debe, según ha apuntado, a dos "motivos fundamentales", uno que tiene que ver con lo que sucede en China, que "siempre suele ser una incógnita y los datos también suelen ser de esa manera", y por otro lado, la guerra en Ucrania, ya que su repercusión "puede ser impredecible".

Respecto al posible impacto en las ventas por la desaceleración económica prevista, Ucín ha afirmado que puede suponer una "ralentización", pero ha incidido en que el escenario "cambia rápidamente". "El cambio hacia la mejora suele costar más que el cambio hacia el empeoramiento pero las cosas, hoy en día, se mueven muy rápido y la palabra es incertidumbre, se decía también después de agosto que venía una hecatombe terrible y que iba a ser una catástrofe pero no ha sido así", ha apuntado.

Ucín ha añadido que hay sectores que "unas veces salen favorecidos y otras veces salen perjudicados". Por tanto, ha insistido en que hay muchas "incógnitas y volatilidad", por lo que "no se atreve a decir nada". Sin embargo, el presidente también ha defendido que "por lo demás, nosotros seguimos bien y que no pase nada drástico en el escenario internacional, esa es la única preocupación que tenemos", ha manifestado el responsable de Mondragon.

El presidente de Mondragon ha manifestado que, en la pandemia, los distintos sectores de la Corporación se "recuperaron rápidamente", pero el escenario actual es "un poco distinto" porque "suben los tipos de interés, la financiación es más cara, los clientes pueden estar más temerosos a la hora de comprar viviendas, coches".

"Pueden muchas cosas, la subida de tipos de interés es bueno para Laboral Kutxa pero para el cliente que está pensando en comprar un coche, igual no"

Ucín ha indicado que es un escenario "volátil" y no son "insumergibles" y no se puede decir que no les "toca nada ni nadie" pero ha afirmado que tienen "una capacidad de adaptación que es importante" y "esto pasará", aunque desconoce el "tiempo" que durará esta situación en el mercado.

En todo caso, ha insistido en que, dentro de la Corporación, se están "posicionando bien, tanto en el sector de automoción con captaciones importantes para proyectos y clientes nuevos en áreas como, por ejemplo el coche eléctrico o en I+D, donde siguen "invirtiendo mucho". También ha subrayado que continúan "comprando empresas con proyectos interesantes" para aumentar el portafolio de producto y la presencia en mercados nuevos".

"Y es lo que vamos a seguir haciendo, nosotros hemos crecido, si descontásemos el efecto innombrable, hemos seguido creciendo y ahora hecho este ajuste, que ha sido como ya se sabe, volveremos a crecer", ha manifestado. Ucín piensa que si las "cosas van muy mal", no sabe si pasarían un "bache pequeño", pero cree que se recuperarían y seguirán creciendo "sin ninguna duda". Según ha apuntado, tienen proyectos nuevos en el grupo industrial con un grado de diversifación "importante", que no ha querido adelantar y también cuentan con "recursos, gente capaz y ganas".

Ulma y Orona

Por otra parte, tras la decisión adoptada por Ulma y Orona en diciembre de salir de la Corporación, Ucín ha afirmado que siguen trabajando con las cooperativas que están en el grupo y con los proyectos que cuentan, por lo que ha asegurado que no tienen "problema de ningún tipo" y no ha querido hablar más de esta cuestión, "de la que se ha hablado demasiado".

Sobre el proceso de salida de estas dos cooperativas, ha añadido que no tienen que gestionar "nada prácticamente" en relación a Orona y Ulma y ha señalado que, por ahora, en Lagun Aro siguen y "no son los primeros que se han salido y seguirán estando en Lagun Aro". "Y seguirán estando mientras quieran estar, no hay ninguna voluntad de echarles, ni nadie que tenga capacidad para echarles, tienen derecho a estar", ha apuntado.