Argelia frenó vuelos de empresas con destino a Madrid tras el pacto del Sáhara

Argel mandó un aviso a navegantes el pasado jueves, justo después de que Pedro Sánchez, confirmase su apoyo al plan de Marruecos para el Sáhara Occidental. Las autoridades argelinas frenaron la entrada y salida del vuelo chárter que semanalmente traslada a los trabajadores de empresas afincadas en Madrid desde el enclave petrolífero de Hassi Messaoud, al sur de Argelia. El incidente afectó a empleados de gigantes del sector energético como Cepsa o Repsol, con un fuerte interés comercial en el país.

Fuentes empresariales trasladan a este medio que el avión no obtuvo el permiso argelino, algo excepcional teniendo en cuenta que este traslado se produce semanalmente con total normalidad. "Las condiciones meteorológicas también eran óptimas para el vuelo", aseguran. El grupo que se quedó en tierra también lo formaban trabajadores de multinacionales como los colosos del negocio petrolero Anadarko, Conoco-Philips, Pretrobras o el líder mundial de cargueros Maerks.

El avión en cuestión lo operaba la aerolínea JetAir, especializada en prestar apoyo logístico, tanto terrestre como aéreo, a las empresas del sector de los hidrocarburos y a su personal. Fuentes sobre el terreno relatan a La Información que las compañías afectadas tuvieron que fletar un vuelo alternativo desde Londres que sí obtuvo la autorización para aterrizar. Este viajó desde el territorio argelino hasta la City y desde allí hasta Barajas.

El giro del presidente del Gobierno sobre el Sáhara ha permitido a Moncloa acortar distancias con Rabat, pero también ha tensado sus relaciones diplomáticas con Argelia, histórico aliado de nuestro país en materia energética. Después de trascender el contenido de la carta en la que Sánchez aseguraba al rey de Marruecos, Mohamed VI, su apoyo a la propuesta de autonomía del Sáhara que Rabat impulsó en 2007, las autoridades argelinas retiraron a su embajador en España, Said Moussi, quien abandonó sine die la capital. Argel también anticipó que su respuesta al viraje sería "global y polifacética a muchos niveles".

No fue hasta este martes, seis días después del incidente, cuando las compañías pudieron comunicar a sus trabajadores que las aguas habían vuelto a su cauce. "Parece que todo se ha solucionado con las autoridades argelinas", señala un correo interno al que ha tenido acceso La Información, "Jetair ha confirmado que este jueves 31 de marzo su vuelo chárter hacia Madrid partirá de la manera habitual".

Las empresas han trasladado de forma interna a su plantilla que las aguas han vuelto a su cauce: "Parece que todo se ha solucionado con las autoridades argelinas"

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguran que el caso no ha llegado a sus oídos. "El incidente no ha trascendido del terreno privado", señalan fuentes oficiales del departamento que dirige José Manuel Albares en conversaciones con este medio. Cepsa y Repsol han preferido no hacer comentarios ante las preguntas de este diario.

En el sector energético existe la convicción de que el giro diplomático de Moncloa en relación al Sáhara traerá consecuencias, aunque aseguran que el abastecimiento de gas está garantizado. Fuentes de la industria anticipan: "Argelia responderá revisando al alza los contratos de suministro, como tarde, con la llegada del próximo invierno". Más del 42% de todo el gas que importó España en 2021 vino de Argelia.

La creciente desconfianza del Gobierno de Argelia sobre España se ha dejado sentir en un proyecto clave para nuestro país, como lo es la ampliación del Medgaz, el gaseoducto que transporta el gas argelino directamente a la costa almeriense. El proyecto se encuentra en una etapa muy avanzada, pero tras trascender el contenido del acuerdo entre Sánchez y Rabat, Argel ha empezado a plantear inconvenientes en la fase de pruebas de la ampliación, como adelantó La Información. El Gobierno argelino también ha deslizado que, desde ahora, empezará a tener más en cuenta a Italia como puerta de entrada europea de su producción de gas.