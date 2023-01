González de Frutos: "El sistema merece ser revisado con menos pasión política"

La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, ha reconocido que dejará la presidencia de la patronal que agrupa a las aseguradoras con la gran frustración de no haber convencido para fomentar el ahorro complementario. "No he conseguido convencer que el sistema merece ser revisado y analizado con más detenimiento y menos pasión política", ha señalado González de Frutos, durante la rueda de prensa en la que se presentaban los datos de facturación del seguro.

La presidenta de Unespa ha explicado que "no hay falta de competencia ni de producto en relación al segundo pilar de ahorro complementario, si no que el problema deriva de cómo incorporarlo a las negociaciones". En ese sentido, González de Frutos ha reiterado que las gestoras tienen interés, "pero no basta. "Llevamos muchos años peleando por un ahorro complementario y finalista", ha recordado. Para González de Frutos, quien añade que "el error ha sido interpretar que los sistemas individuales y colectivos son vasos comunicantes. Este error ha provocado una caída del volumen de los planes de pensiones individuales de casi 4.500 millones de euros en dos ejercicios".

La segunda frustración para González de Frutos, que en mayo no se presentará a la reelección tras haber presidido la patronal durante 20 años, es no haber logrado que el supervisor español sea independiente y esté dotado de medios. La todavía presidenta de Unespa ha repasado los retos a los que tendrá que enfrentarse su sucesor: el envejecimiento y sus impacto, la sostenibilidad y la digitalización y a más corto plazo, la creación de la autoridad de defensa de los clientes del sector financiero.

Evolución de la facturación del seguro

Los ingresos de las aseguradoras españolas por primas a cierre de 2022 registraron un crecimiento del 4,65% en términos interanuales, hasta los 64.673 millones de euros, según los datos provisionales recogidos por Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras (ICEA). Del total de facturación, 40.240 millones corresponden al ramo de vida, mientras que los 24.433 millones de euros restantes al de vida. El seguro deja atrás la pandemia con un incremento del 0,8% respecto a 2019.

En relación a otras categorías, la facturación del ramo de no vida se situó también en positivo, al anotarse un incremento del 5,21% si se compara con las cifras de 2021. En cuanto al seguro del automóvil también tuvo un comportamiento muy positivo en 2022, con un crecimiento en términos interanuales del 3,74%. En este sentido, en este ramo sí que se ha visto más influenciado por el alza de la inflación. Finalmente, el volumen del ahorro gestionado por parte de las aseguradoras disminuyó un 1,01% de un año para otro.

La presidenta de Unespa ha reiterado el buen ejercicio que ha vivido el sector del seguro en 2022. "El crecimiento más destacable es el del ramo de Salud, con un 7%, con un 4% como consecuencia del crecimiento del ritmo de asegurados, otro 1% por la revisión de las cantidades al Muface y otro 2% se debe a un efecto inflacionario. Este crecimiento pone de manifiesto que el seguro tiene un efecto mitigador de la inflación, ya que el ritmo alto de compra de servicios permite que los precios no se elevan tanto que si hiciera de manera individual", ha aseverado Pilar González de Frutos. En total, en España hay 13 millones de personas que cuentan con un seguro de Salud privado, sin apenas distinciones entre los grupos de edad. Además, es la primera vez que las primas agregadas del ramo de Salud superan los 10.000 millones de euros.

Desde el sector asegurador se ha puesto mucho el foco en la eficiencia para no trasladar la inflación a los precios, explica González de Frutos. La presidenta ha admitido que a pesar de que los precios se han ido moderando en los últimos meses de 2022 y primeros de 2023 seguirán manteniendo el foco en la eficiencia. Y compensará una mayor siniestralidad gracias a la evolución positiva de la gestión financiera, aprovechando la subida de los tipos de interés.