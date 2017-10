Así son las seis startups que aspiran el premio del Santander a la mejor fintech

Seis proyectos emergentes e innovadores, un premio de 10.000 euros a la mejor propuesta fintech de España y el reconocimiento y el prestigio que un certamen de estas características implica. Esos son los eslabones principales que conforman el desafío que han planteado el Banco Santander y The Valley, el ecosistema digital que posee The Valley Digital Business School, uno de los coworking para startups digitales más reconocidos. Ambas entidades buscan cuál es hoy la startup más revolucionaria del país en este sector. Los finalistas son seis y el día 28 del mes próximo saldrá el nombre del gran ganador.



En el 'Fintech Open Challenge' han participado decenas de empresas emergentes, pero el primer puesto solo saldrá entre las startups Winvestify, Hoppin, Finanbest,La Bolsa Social, Fintep Solutions y BNext. La primera de ellas, creada por el español Manuel Millán, quien recuerda que en diciembre del pasado año su proyecto tuvo que dar un giro de 360 grados ante la gran competencia del sector, de ser un proyecto social pasó a ser un modelo de negocio. Una herramienta de gestión de inversiones de crowdlending -sistema que consiste en la financiación a empresas, proyectos o a personas por parte de numerosos inversores-. Su startup permite a inversores particulares y profesionales financiar proyectos a cambio de recibir un interés acorde al riesgo asumido. "Winvestify conecta con las principales compañías de crowdlending a través de una única plataforma, pudiendo enlazar todas tus cuentas de inversión en nuestra herramienta", asegura Millán.



La realidad y no la competencia llevó a Jacobo Miralles, a fundar de Bnext. "Los últimos años han traído noticias relacionadas con la banca española que han generado mucha desconfianza, sobre todo entre los más jóvenes. Nuestro equipo, con una media de edad menor a 30 años, quiere conseguir lo imposible: crear un banco al que puedas amar", señala. Su proyecto es un "neobanco 100% digital y móvil", que ofrece una cuenta corriente totalmente gratis y sin vinculaciones, y una Tarjeta Visa Rosa ("¿quién dijo "Black"?), se pregunta Jacobo entre risas. A través de ella, el usuario puede sacar dinero sin comisiones en cualquier cajero. Si viajas fuera de España, puedes sacar dinero o pagar sin ninguna comisión adicional al tipo de cambio", comenta.



Si de inversiones y finanzas se habla, Millán y Miralles tendrán otro duro competidor enfrente, especialista en la materia. Asier Uribeechebarria ha desarrollado Finanbest, plataforma que este

profesional (con muchos años de experiencia en banca) define como el "'Amazon' del ahorro y las inversiones". Una startup que refleja también la nueva conciencia de los millenials, que la democracia y las oportunidades lleguen a todos... aunque se habla de bancos. "Nuestra idea pretende democratizar la banca privada, combinando la utilización de una plataforma automatizada de inversión con el asesoramiento de expertos economistas, ingenieros, matemáticos y académicos", cuenta. No solo eso, también se protege al cliente. Su startup aplica un test de idoneidad sobre el perfil del inversor y después selecciona para el cliente "los fondos más rentables y de menor coste entre más de 50.000 a nivel mundial, a través de un algoritmo o modelo estadístico respaldado por un comité formado por expertos economistas, que se reúnen de forma mensual para analizar el comportamiento de las carteras", asegura.



Mientras unos ofrecen servicios orientados a multiplicar la rentabilidad de las inversiones otros buscan impulsar ideas con un componente ético y social, otro rasgo que demuestra que los emprendedores están concienciados con una nueva forma de llevar los negocios. Es el caso de José Montada, quien sabe que su proyecto, La Bolsa Social, una plataforma de financiación participativa que pone en contacto a inversores y empresas con potencial, produce un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. "Llevamos entregados más de un millón y medio de euros de financiación vía crowfunding para diversas iniciativas. Nuestro compromiso es impulsar emprendimientos innovadores que además tengan carácter social y compromiso ético con la sociedad", asevera.

"Nacimos en un garage"

Antonio Garcia Romero confiesa que su startup, Fintep Solutions,otra de las finalistas del certamen, "nació en un garage del IESE. Yo acababa de regresar de Silicon Valley, donde había vivido tres años. Considero que en España hya talento de sobra y vimos el nicho para desarrollar nuestro negocio", asegura. Fintep Solutions proporciona una solución E2E unificada e integrada durante toda la gestión de préstamos sindicados. Esta comunicación, que a día de hoy se realiza mediante llamadas telefónicas y envío de faxes o emails, "se automatiza en una única plataforma proporcionando mayor transparencia al cliente y una mejor interrelación entre los distintos actores del mercado de capital", asegura.



Si la mentalidad ha cambiado, también la forma de pagar por un servicio. En el más cercano futuro llevar dinero en metálico puede ser una reliquia. Javier Fuentes, así parece creerlo a tenor de su startup Hoppin. Se trata de un marketplace que ofrece la posibilidad de programar y pagar online las compras o viajes en línea, pudiendo éstos configurar sus preferencias. Por ejemplo, para en la automatización de pago cuando baje o suba el precio del producto o servicio, en una determinada fecha o justo antes de que la tienda se quede sin stock. "Nuestra startup tiene un lema clave: 'Tú pones las reglas', cuenta Fuentes. Por ahora ya hemos cerrado acuerdos con 30 empresas, y cada dos semanas se van incorporando muchas más", manifiesta.

Y otras van a la 'Champion Europea'

Más allá del certamen organizado por el Santader, otras startup españolas asipiran a arrasar en Europa. Es el caso de Insylo y Natural Machine, que competirán en la Gran Final europea para poder ser elegidas como la Mejor Startup AgroTech / FoodTech después de haber triunfado en España.



Lo mejor es que estamos ante emprendedores que apuestan por la agricultura y la alimentación. Insylo, es una startup especializada en la monitorización de silos en explotaciones ganaderas para crear la granja inteligente. Insylo destinó 1,5 millones en financiar el proyecto en el que ya trabajan 8 personas, 6 ingenieros, un administrador y un gerente. Jaume Gelada, destaca el gran ahorro de costes gracias al uso del big data y de la inteligencia artificial se puede "predecir el consumo en las granjas".



Natural Machines ha creado una impresora de alimentos en 3D con el tamaño de un horno y que es como una fábrica en miniatura para grandes empresas (por 4.000 dólares) que en el futuro estará en las casas. Imprime todo tipo de alimentos reales con precisión. De hecho ya trabajan en hospitales con enfermos de cáncer que necesitan una textura especial para los alimentos, personas con necesidades dietéticas y hasta la hermana de Zuckerberg las usa para educar en la cocina a restaurantes destinados especialmente a niños y padres. La start up cuenta con 12 personas y según su CEO, Emilio Sepúlveda, puede ser un instrumento para no desperdiciar comida. Ya han invertido dos millones de dólares y esperan lograr otros dos en una ronda de negociación.



La Gran Final Europea será el 13 de diciembre de 2017 en Wageningen, Holanda. El ganador europeo recibirá un premio en efectivo de 50.000 €, además de las ventajas y beneficios de ser finalista. Ambas start up creen que solo acudir a la gran final les dará "visibilidad, reputación, y contactos"