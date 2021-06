Magdalena, Rakel, Dmitriy... los nuevos aspirantes a Miguel Strogoff en Correos

"Actualmente trabajo en Correos, pero tengo un contrato abierto. Aunque tenga derechos similares al personal laboral indefinido, estoy buscando una plaza fija en la compañía para tener mayor seguridad". Rakel de 44 años, se presentará el próximo 12 de septiembre a las oposiciones de Correos para obtener un puesto permanente como repartidora o en atención al cliente. Ella es una de las 150.000 personas que realizarán este examen. De estas, solo 3.381 obtendrán un cargo. Los aspirantes optan a 2.356 plazas para tareas de reparto, otras 505 para agente de clasificación y por último 520 para atención al cliente en oficinas. De forma general, la sociedad estatal ofrece 1.381 puestos de trabajo, que corresponden a la tasa de reposición de 2019 y 2.000 están contemplados en el plan de estabilización de empleo.

Sin embargo, desde Correos solicitan ciertos requisitos para poder postular al examen, como haber cumplido la edad legal de contratación prevista para cada puesto de trabajo, tener un título de ESO, EGB o titulación oficial, no padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas para el normal desempeño de las tareas y funciones a realizar, no haber sido separado del servicio, inhabilitado o despedido disciplinariamente, entre otros. Pero si se habla de obtener la plaza, lo mejor es tener méritos extras, además de aprobar el test. "Sinceramente no tengo muchas esperanzas porque son muchos quienes nos presentamos pero al menos cuento con varios de los méritos y requisitos que te piden", comenta Rakel.

Tener certificados de idiomas, carné de conducir, cursos de Recursos Humanos o de atención al cliente o un título universitario son parte de los méritos que deben cumplir los aspirantes para sumar una puntuación más alta en su test. "Siempre ayuda tener estos 'extras'. Hay muchísima gente que aprueba el examen, pero a la hora de valer más, evalúan este tipo de ventajas", cuenta la CEO de Formarium, Cristina Uceda, academia que se dedica a la educación y que desde hace un año y medio se especializa en preparaciones para oposiciones. "Estas clases no las hacemos presenciales, contamos con un proveedor de servicios online donde pueden organizar sus tiempos y estudiar". Se les entrega el temario, test de prácticas, se les actualiza la documentación y se hace un seguimiento de ayuda con tutores con todos los alumnos inscritos. Durante este tiempo, un total de 15 alumnos se han preparado en los cursos que van desde los 300 hasta los 600 euros dependiendo de la extensión y los requisitos que pida el alumno.

"Con tanta gente preparándose para el examen no vale con aprobar. Al final lo pasas tú y otros miles", asegura Miguel Gatón de Oposicionescorreos.info, plataforma web de ayuda para quienes buscan hacer la prueba. "Nosotros guiamos con las fechas, datos, recomendamos cursos ya que siempre hay mucha demanda de información", cuenta Gatón, quien cree que estos méritos son "necesarios" para acceder ya que "equipara la balanza" entre quienes lo dan: "Hay personas de 40-50 años que trabajan en Correos y se enfrentan a jóvenes de 20 años que se les puede hacer más fácil el proceso. Pero trabajando en la compañía y adquiriendo los cursos internos ya hay un balance más equitativo".

Dmitriy tiene 48 años y actualmente está desempleado y solo de vez en cuando le "salen algunos trabajos esporádicos". Tiene tres hijos por lo que para él es importante encontrar un trabajo estable para mantener su hogar. Este es el segundo año que se presenta a las oposiciones de Correos ya que el pasado se presentó solo con un extra y a pesar de haber sacado un bueena puntuación final, no logró la tan ansiada plaza. "Este año me da cuatro puntos de más por el test pasado", relata. También suma a sus méritos tener un certificado de inglés, cursos, carné de conducir y titulación superior. A pesar de poseer un temario extenso, Dmitriy cuenta con su experiencia pasada y se preparó solo para optar al puesto de atención al cliente o para repartidor, ya que no se puede "permitir pagar un curso".

Así como Rakel, M.B.N (por sus iniciales), lleva algunos años trabajando en la empresa estatal, pero le gustaría conseguir la plaza fija para "no tener que estar cambiando de oficinas todo el tiempo y tener mayor seguridad", afirma. Sabe que es "muy difícil" conseguir una plaza pero cree y confía estar muy bien preparado para conseguir el trabajo como repartidor, aunque postulará para todos los puestos. Se ha preparado por su cuenta durante seis meses y desde hace un mes se apuntó a un sindicato para reforzar: "Tengo varios requisitos, especialmente el de trabajar en Correos… no es mucho, pero siempre es bueno sumar algo".

"Tengo esperanzas de poder tener una plaza porque el temario me resulta muy fácil". Magdalena tiene 48 años y hasta el momento se le ha hecho "imposible encontrar trabajo" por lo que decidió opositar para conseguir un puesto en Correos: "Es una buena salida laboral y voy a hacer los dos exámenes". Y aunque encuentre "injusto" y no le guste que se sumen puntos por haber trabajado en la empresa anteriormente, se siente preparada con sus 'extras' para ser seleccionada: carné de conducir, estudios de títulos profesionales, y nivel de inglés. "Me ayudarán mucho", apostilla.

Como a todos los sectores, la pandemia también afectó la forma de trabajar en el servicio postal, tanto en el teletrabajo como en las aptitudes necesarias que requieren las empresas. Frente a esto, desde Formarium comentan que "la Covid cambió el perfil del trabajador y muchos se han quedado desfasados en formación. Por lo mismo, buscan una oposición para conseguir un trabajo, la gente necesita actualizarse y eso es lo que hacen con esta oportunidad". Aunque aún se desconoce la fecha de los exámenes para el año que viene, la empresa ya ha realizado la convocatoria para 2021-2022 con 3.254 plazas ofertadas, 127 puestos menos que ahora. Mientras, Magdalena, Rakel, Dmitriy y M.B.N se preparan para el próximo 12 de septiembre, donde serán parte de los 150.000 aspirantes a convertirse en los 'Miguel Strogoff' de Correos.