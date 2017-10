Atlantia baraja llegar a 19,5 euros por acción en su 'guerra' por Abertis

El grupo italiano Atlantia no ha tirado la toalla en la compra de Abertis. ACS, a través de su filial alemana Hochtief, reventó la semana pasada su oferta pública de adquisición (opa) inicial, que valoraba cada título del gestor de autopistas en 16,5 euros. La constructora presidida por Florentino Pérez elevó ese precio un 13%, hasta 18,76 euros por acción. Ahora, la compañía transalpina tiene margen para subir esa valoración y aproximarse hasta los 19,5 euros, según indican fuentes próximas al proceso.



Eso sí, la empresa controlada por la familia Benetton no tiene prisa por enseñar sus cartas. Apurará los plazos teniendo en cuenta, sobre todo, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene, al menos, un mes para estudiar la documentación de la oferta de Hochtief. Y ese plazo puede extenderse.



Es lo que pasó en el caso de la oferta inicial de Atlantia. Presentó formalmente su documentación al supervisor el pasado 15 de junio. Sin embargo, el organismo presidido por Sebastián Albella no le dio su 'ok' hasta el pasado 9 de octubre. Lo previsible es que, esta vez, el reloj marche más rápido. Además, una vez de el visto bueno la CNMV, tanto Hochtief como Atlantia tendrán sus dos ofertas conviviendo en paralelo durante el plazo de un mes. Cuatro semanas en las que pueden mejorar sus precios en cualquier momento.



Más allá de tentar a los accionistas de Abertis vía precio, Atlantia también baraja mejorar su propuesta de canje de acciones. En su oferta inicial, la italiana condiciona su opa a que, al menos, un 10,1% de los accionistas de Abertis acepten cambiar sus títulos por sus acciones especiales. Se trata de títulos 'ilíquidos' porque no podrán venderse hasta febrero de 2019. Como máximo, ese canje podría ser aceptado por un 23,22% del capital social de Abertis.



Y sólo con que acepte Criteria (La Caixa), que tiene más del 22%, rozaría ese tope. Hay que tener en cuenta que, antes de que se oficializase la opa de Hochtief, el consejo de Abertis (Criteria incluida) prefirió decantarse por el canje en acciones de Atlantia en lugar del efectivo.



Reacción del mercado



A la espera de nuevos pasos, el mercado parece convencido de que habrá más movimientos. Las acciones de Abertis están cotizando por encima del precio propuesto por la filial alemana de ACS. Ya están al borde de los 19 euros por acción. En concreto, alcanzan los 18,93 euros.



Atlantia sí sufrió en un primer momento la contraopa de ACS. Sus acciones perdieron un 3,2% el miércoles pasado tras el anuncio de la constructora. Un porcentaje que prácticamente ha recuperado. Mientras, la compañía presidida por Florentino Pérez ha despegado en el parqué un 4,4% desde la presentación de su opa.



El grupo italiano, oficialmente, no ha dicho cuáles van a ser sus pasos. De momento, sólo las declaraciones de su consejero delegado, Giovanni Castellucci, al diario 'Il Sole 24 Hore'. "Nos reservamos el valorar, en los tiempos y con en el modo previstos por la ley, cualquier hipótesis de modificación o decisión relativa a nuestra oferta". Habrá que esperar varios meses hasta que la incógnita de Atlantia se resuelva.