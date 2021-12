Audax corteja ahora un socio financiero después del fracaso de la OPA en Ezentis. 

El presidente y propietario de Audax Renovables, José Elías, sale a la caza de nuevas oportunidades tras el veto por parte de la CNMV a la fusión con Ezentis. En una entrevista con Efe, el empresario ha asegurado que la compañía continúa buscando un socio financiero para que aporte "unos 1.000 millones de euros" y le ayude a crecer en generación eléctrica renovable. La idea de Audax es dar entrada a un socio estratégico en las SPV (Special Purpose Vehicle) de los parques, es decir, en las entidades jurídicas creadas específicamente para financiar los proyectos fotovoltaicos, en las que el grupo catalán cedería al socio financiero hasta un 49%, para mantener así la mayoría.

Elías avanza que quiere tener "un acuerdo" cerrado con algún inversor "en el primer semestre de 2022" para cederle el 49% de los parques fotovoltaicos recientemente acabados, es decir, de parques que suman unos 60 MWp de potencia instalada, y su objetivo es que ese mismo inversor se alíe con Audax en cada nuevo proyecto. Asegura que estos parques se han levantado gracias a fondos propios de la empresa -"a pulmón", precisa Elías-, por lo que la compañía quiere vender ahora el 49% de estas plantas para obtener "un plus de liquidez" y endeudar al mismo tiempo las entidades creadas para seguir financiando el proyecto. En el momento actual, el grupo gestiona una cartera de parques eólicos que suman 91 MW y están repartidos entre España, Francia y Polonia, y en España dispone de unos 55 MWp fotovoltaicos.

Aunque Audax Renovables acumulaba hasta junio unas pérdidas de 3,6 millones, que redujo hasta los 1,8 millones en septiembre, Elías asegura que su intención es cerrar 2021 con beneficios. Explica que en el segundo trimestre del año, al ver que el repunte de la energía no era temporal, Audax adoptó una serie de acciones "drásticas" para hacer frente a la volatilidad del precio de la energía en el mercado al contado y cubrir toda su exposición. "En el tercer trimestre ya hemos recuperado parte de la pérdida y esperamos que en el cuarto trimestre, con el beneficio creado en el tercer y el cuarto trimestre, hayamos solventado el problema que tuvimos en el segundo", asegura Elías, que augura que al cierre de 2021, si no están en beneficios, estarán "muy cercanos. "Pero nuestro objetivo es estar en beneficios", remarca.

La cotizada en el mercado continuo no contempla una ampliación de capital, apunta que esa opción "no está en la agenda" en estos momentos. Actualmente, Elías controla en torno a un 68% de Audax Renovables, precisa, y subraya que su intención sigue siendo "bajar su posición" en la compañía, aunque de forma paulatina y con precios de la acción "razonables" y no a los actuales. "Los bajistas nos han penalizado mucho, y la única forma de revertir la situación es seguir trabajando como hacemos para que el ebitda acabe sumando valor, y entonces los bajistas acabarán saliendo", sostiene Elías, que estima que el beneficio bruto de explotación de Audax estará al cierre del año "en la línea del año pasado", cuando se situó en los 66,4 millones. El grupo ha dado a conocer este año un plan estratégico hasta 2026 que prevé que ese ejercicio el grupo alcance un ebitda de unos 400 millones. "Habrá que ver si podemos conseguir ejecutar los parques (de generación fotovoltaica y eólica previstos) en ese plazo. Todavía no estamos revisando nada, porque creemos que es posible", añade.

En contra de las pequeñas comercializadoras en crisis

Después de unos últimos años de continuas adquisiciones, la última de las cuales la compra del 100% de la comercializadora húngara de electricidad del grupo alemán E.ON, Elías asegura que no tienen "interés en comprar nada". Ello, pese a que algunas pequeñas comercializadoras están pasando apuros en la actual coyuntura. "Si viene otra cosa como la de Hungría, la abordaremos, pero ahora nos interesa crecer en generación", insiste Elías, que se siente cómodo con la implantación territorial actual de Audax, que está presente en España, Portugal, Italia, Alemania, Holanda, Polonia, Hungría, Francia y Panamá. "Sí nos interesan carteras de proyectos renovables listos para construir a precios razonables en España y el sur de Europa, pero estas dos cosas a la vez no se suelen dar. Los precios están muy inflados", argumenta el propietario de Audax.

Por otra parte, Elías está pendiente de analizar cómo reaccionan los clientes a las subidas de precios atribuibles a la evolución del mercado. "Por un lado va a haber una criba de algunas comercializadoras que no van a poder aguantar la situación, y eso va a significar un migrado de clientes hacia otras comercializadoras, y por otro va a tener que haber un período de duelo, de resignación, donde el cliente debe entender que la luz no la puede comprar a 40 euros el megavatio por hora (MWh) sino a 140, y algunas industrias tendrán que reducir la producción o parar", augura. Audax cuenta con un 57 % de clientes industriales, un 32% de pymes y un 11% de consumidores domésticos.

Arremete contra la ley catalana de renovables

El empresario catalán ha sido una de las últimas voces empresariales en sumarse a las críticas contra el nuevo decreto ley de renovables promovido por la Generalitat. La normativa da prioridad a las pequeñas instalaciones -de hasta 5 MW- y comporta la agilización solo de proyectos consensuados con los propietarios de al menos un 50% de la superficie del terreno donde se quiera levantar un parque eólico o una planta solar fotovoltaica, algo que, a juicio de Elías, resulta "egoísta y poco realista". "Tener una mentalidad de izquierdas y ecologista e ir en contra de las renovables no me parece razonable", añade.

Audax está llevando a cabo inversiones en España en el despliegue de la fotovoltaica, donde tiene de momento una potencia instalada de 55 MWp en el España. A este respecto, Elías asegura que "En Cataluña es imposible" ejecutar el despliegue de proyectos renovables y precisa que los pocos con los que contaba en la región se vendieron a Forestalia. "Si te defines como de izquierdas y ecologista no puedo entender que vayas en contra totalmente de las renovables. Me parece hacerse trampas al solitario", asegura, que explica que su compañía con sede en Badalona (Barcelona), está desplegando proyectos fotovoltaicos principalmente en Castilla-La Mancha, en Castilla y León y en Andalucía.

Así, lamenta que las tramitaciones resulten lentas tanto en España como en otros países europeos, y explica las paradojas que se encuentra un promotor en las tramitaciones. "La tecnología fotovoltaica avanza tan rápido que cuando haces el proyecto pones las placas disponibles, pero a veces sucede que cuando te lo autorizan, esa placa ya no existe, y si colocas una más eficiente, entonces lo consideran un cambio sustancial y alegan que tienes que iniciar otra vez el proyecto", alega Elías. "Las administraciones son el gran problema de la transformación energética", asegura, y explica que en otros países como Italia también se topan con tramitaciones lentas. Asimismo, también comenta que, debido a los problemas con las cadenas logísticas de suministro, los costes han aumentado sustancialmente, pero que Audax ha optado por seguir construyendo. "Construimos en cuanto tenemos permisos. Actualmente, tenemos más un problema de permisos que de coste de materias primas".