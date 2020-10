Pescanova, Popular, Bankia... Presión a las auditoras ante el nuevo reglamento

Los últimos meses no están siendo una balsa de aceite para las auditoras. La condena a BDO por el caso Pescanova, multas nuevas como la del ICAC a EY por la auditoría de Bankia, la confirmación de otras como la que el Tribunal Supremo ratificó a PwC por Popular y escándalos internacionales como el de Wirecard han hecho que el sector de la auditoría se ponga en guardia. Todo ello, mientras miran de reojo a la nueva regulación del sector que se está ultimando en estos momentos y que impondrá mayores niveles de exigencia tanto a las empresas como a los propios encargados de vigilar sus cuentas.

La Ley de Auditoría que se promulgó en 2015 necesitaba del desarrollo de un reglamento que recogiese el conjunto de los cambios que introducía esta norma. Hace dos años que el ICAC -Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas-, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, publicó un proyecto de Real Decreto que desarrollaba esta estatuto pero a día de hoy sigue sin haber una fecha de entrada en vigor.

Pese a ello, en el sector cuentan con la posibilidad de que las auditorías de las cuentas de 2020 que se realizarán durante el año que viene ya se lleven a cabo bajo el nuevo reglamento. En este sentido se expresaba hace unos meses el presidente de ICAC, Santiago Durán, cuando manifestaba su confianza en que la nueva norma entrase en vigor en enero de 2021. De cumplirse esta previsión, las firmas dedicadas a la auditoría tendrán que hacer frente a nuevas pautas en el momento más crucial del año.

Algunos de los cambios tienen que ver con las medidas de recopilación y documentación digital de la información que se recaba de las empresas, la seguridad informática y de mantenimiento de registros, el aumento de las obligaciones de comunicación de la información y los controles adicionales de acreditaciones y de plazos, puntos clave que en numerosas ocasiones han sido el centro de los análisis y procedimientos sancionadores del ICAC.

En un principio se barajó la posibilidad de plantear el modelo francés de auditoría, lo que llevaría a la obligatoriedad de un doble análisis, una posibilidad que rompería el mercado y la prevalencia de las 'big four' sobre otras compañías más pequeñas y permitiría a estas últimas acceder a las cotizadas. Tras las quejas que entonces surgieron en el sector y con la fuerza de las grandes firmas, esta opción quedó finalmente descartada, tal y como confirman fuentes conocedoras a La Información.

Sea como fuere, en el sector la cercanía de la nueva normativa en un momento en que la presión se ha redoblado tras la condena a BDO por el caso Pescanova y se conocen multas del propio ICAC cada semana no está sentando demasiado bien. Tanto es así que fuentes de las grandes firmas creen que no es el momento y miran con recelo a las palabras de 'alto al fuego' que pronunció Durán al llegar al cargo hace apenas unos meses. "Hay que acabar con esa percepción que existe en el sector de que 'viene el ICAC, me van a poner una sanción'", decía entonces el presidente del órgano.

"¿No será qué el ICAC no es tan bueno cuando tiene que multar en todas las inspecciones?"

En el sector no notan esa rebaja de la tensión que se prometió y reconocen la existencia de un profundo malestar al entender que todas las inspecciones del ICAC acaban en importantes sanciones para las grandes auditoras del Ibex35. "¿No será qué el ICAC no es tan bueno cuando tiene que multar en todas las inspecciones?", se preguntan. Mientras tanto, miran de reojo a la nueva normativa y tratan de comenzar los cambios internos a aplicar por si finalmente el reglamento entrase en vigor en enero y afectase a las cuentas de 2020.