Auren pondrá precio al 9,4% de Bizum que CaixaBank debe vender a la banca

Las discrepancias entre CaixaBank y el resto de entidades financieras por lo que cuesta Bizum ha provocado que se tenga que seleccionar a un experto independiente con el fin de desencallar el proceso de reorganización accionarial. El Colegio de Economistas de Madrid recibió el mandato de analizar las condiciones y aunar propuestas, así como de designar a un experto independiente. Auren, presidida por Mario Alonso, ha sido finalmente el elegido para poner precio a la participación del 9,4% que el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri venderá de forma proporcional a la mayoría de la banca española, según han confirmado varias fuentes cercanas al proceso consultadas por La Información.

El primer paso en el proceso de venta obligatorio, que está totalmente delimitado en los estatutos de Bizum, fue el de adjudicar las participaciones a cada uno de los bancos que manifestaron interés por elevar su peso en la firma de solución de pagos. Posteriormente había que fijar un precio, si bien el que CaixaBank puso encima de la mesa no gustó a ninguno de los que se subieron a la opción de hacerse con una mayor porción. Al no haber logrado acercar posturas, el Colegio de Economistas de Madrid ha decidido que Auren tendrá la responsabilidad de establecer el valor de Bizum, cuyo cálculo además será totalmente vinculante.

Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell, Bankinter, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank, Abanca o Cajamar son las principales entidades que se mantienen expectantes a que el valorador independiente anuncie 'fumata blanca' sobre el precio. No todas se inclinaron por acudir a la reordenación accionarial, pues en realidad está participada por 22 entidades de crédito del ámbito nacional, que representan en torno a un 96% de la cuota de mercado español. Está previsto que el proceso en su conjunto se complete antes de que finalice el año, si bien no se descarta que las distintas desavenencias y la propia complejidad de este tipo de operaciones lo prolongue en el tiempo.

Este cambio en la estructura del capital desembocará en otras modificaciones a nivel de gobernanza

CaixaBank quedó con una participación en Bizum del 33,4% tras la fusión, un porcentaje que excede con creces de lo permitido. Ningún banco puede poseer más de un 24% del capital. Por ello está obligada a deshacerse de este 9,4% que le sobra. La cuestión es que este cambio en la estructura del capital desembocará además en otras modificaciones a nivel de gobernanza. Cuando Bankia fue absorbida por CaixaBank tuvo que apartar a los dos vocales que tenía en Bizum. El consejo quedó entonces compuesto temporalmente por diez miembros.

Uno de estos puestos se lo quedó Banco Sabadell, que aprovechó para relevar al vocal de ese momento (Alfonso Ayuso) y colocar a Albert Figueras y a Anna Puigoriol. La cúpula de la compañía de pagos ha continuado con su actividad con menos miembros de los que establecen sus estatutos, pero en el momento en que CaixaBank vuelva a cumplir con los límites impuestos se procederá a cerrar la nueva estructura del órgano de administración. La puerta se la abrirá a la entidad que tenga la mayor participación en el capital de la solución de pagos y que aún no esté presente en el órgano de gestión.

Bajo estas condiciones, Unicaja Banco, con un 4,05% actualmente, se postula para ocupar un asiento, aunque en cualquier caso dependerá de cómo se complete la nueva distribución del capital. En caso de que el banco andaluz sea finalmente propuesto, tendrá que proponer a un miembro que compartirá silla con otros once directivos. Los vocales de Banco Santander son Francisco Fernández Cué, quien además ocupa la presidencia, y Luis Colorado. CaixaBank mantiene a Juan Antonio García Gálvez y a Juan Morlá Tomás. Por su parte, BBVA está representado por Roberto Pagán y María del Mar Gil. Banco Sabadell, como ya se ha citado anteriormente, tiene a Figueras y a Puigoriol en la cúpula de Bizum. Solo con un vocal se sitúan Caja Rural (José Hombrados), Kutxabank (Inés Monguilot) y Cajamar (Juan Felipe Vargas Ibáñez).

Bizum, que pretende cerrar el año con 20 millones de usuarios, es una una sociedad de pagos independiente que cobra una tarifa a los bancos por cada envío de dinero que hacen los usuarios. El precio es el mismo para todos, pero la cantidad depende de la transacción y del uso, ya sea un pago entre personas o entre comercios, por ejemplo. Dado que tiene un coste para las entidades, no son pocas las veces que se ha oído la posibilidad de que estas intenten imponer alguna comisión por utilizar este servicio. Sin embargo, por el momento ningún banco ha trasladado su intención de cobrar a los clientes por utilizar Bizum. En cualquier caso, no están obligados a no hacerlo y cada uno es libre de tomar la decisión que más se adecue a su política comercial.