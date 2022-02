Austrian Airlines (Lufthansa) suspende vuelos a Kiev por la escalada de tensión

La línea aérea Austrian Airlines (AUA), con sede en Viena y filial de la alemana Lufthansa, ha anunciado este sábado la suspensión de sus vuelos regulares a las ciudades ucranianas de Kiev (capital) y Odesa (en el mar Negro), informó la agencia austríaca APA. La suspensión regirá a partir del próximo lunes hasta al menos finales de febrero. La compañía ofrece mañana vuelos especiales para facilitar el regreso de los austríacos que están en Ucrania, a los que el Ministerio de Exteriores de la república alpina ha instado hoy a abandonar cuanto antes el país ante el deterioro de la situación de seguridad en el mismo.

Austrian Airlines (AUA) continuará ofreciendo sus tres vuelos semanales a Leópolis, ciudad en el oeste de Ucrania. "La seguridad de los pasajeros, el personal y los empleados tiene la máxima prioridad en todo momento", explicó una portavoz de la empresa. Ante escalada del conflicto en Ucrania, Austria ha emitido una advertencia contra viajes a Ucrania, país en el que prevé "un deterioro significativo de la situación". La decisión se toma después de que su matriz, suspenda a partir de este lunes los vuelos hacia y desde Kiev, hasta el 28 de febrero de 2022. "Lufthansa está supervisando constantemente la situación y decidirá sobre vuelos adicionales en una fecha posterior", añade la compañía.

En estas circunstancias, el Gobierno alemán ha instado también a sus ciudadanos en Ucrania a que abandonen inmediatamente el país, según ha comunicado este sábado el Ministerio de Asuntos Exteriores. "Se insta a los ciudadanos alemanes a abandonar el país ahora", sentencia el Ministerio en un comunicado recogido en su página web. "Las tensiones entre Rusia y Ucrania", argumenta el Ministerio, "han seguido aumentando en medio de la presencia masiva y los movimientos de las unidades militares rusas cerca de las fronteras de Ucrania". "Un conflicto militar es posible en cualquier momento", ha hecho saber el Ministerio.

La paz como contraparte diplomática

En este contexto, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este sábado que Rusia es un actor imprescindible para garantizar la paz en la región, por lo que la presencia de su país y de Moscú en cualquier negociación será condición imprescindible para el final de la crisis. "Estamos listos para buscar la clave del final de la guerra en todos los formatos y plataformas posibles. No me importa en qué parte del mundo acordamos la paz en Ucrania. No importa que con la participación de cuatro países, siete o cien; lo principal es que Ucrania y Rusia están entre ellos", ha declarado durante su comparecencia en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Para ello, Zelenski ha propuesto como marco el llamado Memorándum de Budapest, firmado el 5 de diciembre de 1994 por los líderes de Ucrania, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Según el acuerdo, Ucrania se comprometía a eliminar el arsenal nuclear soviético mientras Rusia, Estados Unidos y Reino Unido se comprometían a garantizar su seguridad. "Desde 2014, Ucrania ha intentado tres veces convocar consultas con los estados garantes del Memorándum de Budapest. Tres veces sin éxito. Hoy Ucrania lo hará por cuarta vez. Esta es mi primera vez como presidente. Pero tanto Ucrania como yo vamos a hacerlo por última vez", ha avisado.

Asimismo, el presidente de Ucrania también ha propuesto la convocatoria de una cumbre del Consejo de Seguridad de la ONU con la participación de Ucrania, Alemania y Turquía para abordar temas de desafíos de seguridad en Europa. Zelenski también ha pedido este sábado a la OTAN la concreción de un calendario "claro y alcanzable" ante la posibilidad de que su país se incorpore a la Alianza Atlántica - una cuestión que horas antes el canciller alemán, Olaf Scholz - descartaba por el momento.

Para ello, Zelenski ha pedido que la próxima cumbre de la OTAN en Madrid suponga un avance fundamental en esta cuestión. "Se nos dice que la puerta está abierta. Pero hasta ahora la entrada de terceros está prohibida. Necesitamos respuestas abiertas y el mejor momento para ello es la próxima cumbre en Madrid", según ha hecho saber en su discurso, recogido por Ukrinform. En este sentido, Zelenski ha querido recordar a la OTAN que la ayuda que recibe su país no debe ser entendida como un acto de caridad. "No son gestos nobles por los que Ucrania debería inclinarse profundamente. Esta es su contribución a la seguridad de Europa y del mundo, donde Ucrania ha sido un escudo durante ocho años", ha zanjado.

No obstante, y sobre el estado actual de tensión, Zelenski ha asegurado que Ucrania está lista para protegerse. "Defenderemos nuestra tierra. Para hacerlo, no es necesario decir cuántos militares tenemos, ni hablar constantemente sobre las fechas de una posible invasión. Defenderemos nuestra tierra el 16 de febrero, el 1 de marzo y el 31 de diciembre", ha asegurado.