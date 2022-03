Avast suspende su actividad en Rusia y Bielorrusia y deja de vender productos. 

La firma de ciberseguridad Avast se une a las sanciones y dejará de vender sus productos en Rusia y Bielorrusia como respuesta a la invasión a Ucrania por parte del país presidido por Vladímir Putin. La empresa además ha suspendido su actividad en Rusia, donde cuenta con empleados que seguirán percibiendo su salario completo, según su comunicado. La compañía también tiene empleados en Ucrania y asegura que está trabajando activamente para proteger a aquellos trabajadores en riesgo y conseguir la reubicación temporal de algunas familias. Asimismo, ha abierto todas sus opciones 'premium' a los usuarios que tiene en Ucrania de forma gratuita y donará 800.000 dólares a organizaciones humanitarias.

Avast se suma así a las grandes tecnológicas que han respondido con la suspensión de su actividad en Rusia como represalia por los bombardeos en Ucrania. Hasta la fecha, Amazon es la única gran tecnológica con una capitalización bursátil superior al billón de dólares que aún no ha tomado medidas empresariales en protesta por la invasión rusa de Ucrania. De hecho, de los cinco grupos empresariales de mayor capitalización bursátil del mundo, Apple, Microsoft y Google (Alphabet), que son la primera, tercera y cuarta mayores, ya han anunciando algún tipo de iniciativa que conlleva una reducción de los ingresos que obtienen de Rusia.

Lo que sí ha hecho Amazon ha sido impulsar medidas de carácter humanitario y de refuerzo de la ciberseguridad en Ucrania y, de hecho, ha habilitado un blog en el que va dando cuenta de ello. En cualquier caso, y en cuanto a la adopción de medidas de estrategia empresarial, a día de hoy Amazon es la gran ausente entre el Top-5 tecnológico mundial. De esta forma, la petrolera saudí Aramco, la segunda mayor empresa cotizada del mundo, y el grupo tecnológico Amazon, la quinta, no han anunciado medida alguna. Esta última ha explicado a Efe que no tiene ningún tipo de presencia física en Rusia ni en Ucrania y su cuota de mercado en comercio electrónico no es comparable con la de AliExpress o la de operadores locales como Ozon.

Entre las 20 mayores empresas capitalizadas del mundo, también se detectan relevantes ausencias en este sentido, como las de Tesla (que ocupa el puesto número 6 de las mayores empresas cotizadas del mundo), Berkshire Hathaway (el hólding empresarial del multimillonario Warren Buffett, en el puesto 7), el fabricante de chips estadounidense Nvidia (9), la financiera JPMorgan Chase (15) o Walmart, la mayor cadena de supermercados del mundo (16). Por contra, entre las que sí han dado algún paso ya se encuentran Apple, Microsoft, Google, Meta (Facebook, octava firma de mayor capitalización del mundo), TSMC (décima), Visa (décimo cuarta), Exxon Mobil (décimo novena) y Nestlé (vigésima), que han anunciado el cese de sus actividades en Rusia o alguna otra medida empresarial de boicot para expresar su oposición a la invasión rusa.