Avatel ejerce su poder de compra para espantar a los postores de Lyntia Access

Avatel se resiste a quedarse fuera de las grandes concentraciones que están protagonizando las 'telecos' en España. El grupo líder en el segmento rural y quinto operador en España ha puesto en valor su poder de compra en la puja por Lyntia con el propósito de 'espantar' al resto de postores y ganar posiciones para hacerse con la pieza en venta. Avatel ha exhibido los acuerdos para el despliegue de fibra que mantiene con la antigua Ufinet durante la primera fase del proceso competitivo que Antin lanzó en enero, según distintas fuentes financieras consultadas por La Información.

La actitud de Avatel ha puesto palos en las ruedas al fondo de capital riesgo, que optó por dividir la venta de Lyntia en dos para desatascar el proceso y elevar sus futuras plusvalías. Por un lado quedó la puja por Lyntia Networks, que se cerró el pasado fin de semana. Por otro, la venta de Lyntia Access, que concentra el negocio de fibra mayorista que la compañía opera en alianza con Avatel. Es en esta segunda operación donde Antin se está encontrando con más obstáculos.

Según fuentes del mercado, Avatel ha empezado a sondear el mercado para dar con un socio financiero que le aporte músculo suficiente como para acometer la compra de Lyntia Access. Es por ello que el operador habría desincentivado a los potenciales interesados que han solicitado información sobre la unidad de fibra del hogar al propio Avatel durante la fase de due dilligence del proceso de venta.

El acercamiento entre los eventuales compradores y Avatel se explica por la estrecha relación de este último con Lyntia. Ambas compañías se han convertido en compañeras de viaje en el despliegue de fibra a través de lo que en el sector se conoce como IRU (Indefeasible Right of Use) o acuerdos de uso irrevocables. Se trata de contratos a largo plazo que, en este caso, implican que Lyntia se encarga del despliegue de la infraestructura de las redes de fibra que Avatel le ha ido traspasando en virtud de esta alianza.

El conjunto de redes de acceso de fibra hasta el hogar (FTTH) incluidas en esta alianza, cuya propiedad sigue estando en manos de Avatel, tienen un peso significativo en la valoración de Lyntia Acccess. El mercado tasó inicialmente este activo por encima de los cuatro dígitos, un umbral que sobrepasa la capacidad financiera de Avatel. A no ser que se incorpore a la puja agarrada del brazo de un socio.

El 'run rate' ebitda de Lyntia Access es de 85 millones, por lo que su valoración con los múltiplos pagados en el sector podría elevarse hasta los 1.700 millones

El run rate ebitda (predicción basada en el rendimiento financiero actual del negocio) de Lyntia Access se sitúa en 85 millones de euros. Teniendo en cuenta los múltiplos que se han pagado en recientes operaciones del sector, superiores a 20 veces el ebitda, la valoración de la compañía podría elevarse hasta los 1.700 millones de euros en el marco de la transacción.

El sector de las 'telecos' vive un momento de especial agitación y el interés de los inversores ha disparado las valoraciones a niveles inéditos. El gigante estadounidense KKR pagó a Red Eléctrica cerca de 1.000 millones por el 49% de Reintel. El fondo francés Ardian desembolsó por Adamo más de 1.000 millones en el marco de la puja organizada por la sueca EQT. Todo hace indicar que Avatel tendrá que rascarse el bolsillo si quiere imponerse a otros candidatos en la venta de Lyntia Access, así como sortear los recelos que ha levantado en Antin su actitud en estos últimos meses.