La venta de la cadena de hoteles Ayre por parte de El Corte Inglés no se dirige únicamente a Eurazeo. Al margen de la entrada del fondo europeo que comunicó la empresa de grandes almacenes, el capital se va a repartir junto a otro gran inversor de calado: el fondo público de pensiones PSPIB (Public Sector Pension Investment Board) de Canadá. El nuevo inversor entra así en una operación que finalmente será a tres bandas y deberá tener el visto bueno de la Comisión Europea antes del próximo mes de marzo.

Con más de 143.000 millones de euros en activos bajo gestión, PSPIB gana terreno en España con esta operación y estrecha relaciones con más empresas españolas. En 2013 se hizo con la división de aeropuertos de Hochtief (ACS) por 1.100 millones de euros; en 2016 adquirió activos de Isolux que le permitieron hacerse con la gestión de la autovía A-4 a través de Roadis, y en 2020 entró como socio minoritario en la socimi española Azaria.

La última operación de calado la formalizó por activos de Banc Sabadell. En concreto, el inversor canadiense se hizo junto a la gestora británica Segro con una cartera de tres propiedades inmobiliarias y cinco terrenos de suelos no urbanizados. Bruselas dio el visto bueno a la operación en un estudio acelerado de las condiciones, al entender que la compra no se traduciría en problemas de competencia.

En esta ocasión, la Comisión Europea también debe pronunciarse. El expediente está desde esta semana en los organismos de competencia, quienes se han dado, al menos en un primer momento, un margen de 20 días para pronunciarse sobre la operación. Aparentemente, Bruselas cerrará su análisis dando el plácet a la venta de Ayre y no forzará ninguna investigación en profundidad. Ninguno de los dos compradores tiene suficiente peso en el mercado hotelero español como para poner en peligro la libre competencia en el sector.

La venta de los hoteles Ayre se anunció hace apenas una semana. Ha sido una operación frustrada para El Corte Inglés desde hace años. La cadena de grandes almacenes llevaba tiempo intentando colocar los activos de esta hotelera, al menos, desde 2018, pero las distintas muestras de interés recibidas nunca llegaron a concretarse. La suerte ha sido distinta este año, cuando la compañía, asesorada esta vez por Deloitte, Arcadis y BBVA -antes se dio el mandato de buscar comprador a Jones Lang LaSalle-, ha podido llegar a un acuerdo.

La compra, que también despertó el interés de otros inversores internacionales como Westmont Hospitality, se habría cerrado finalmente por aproximadamente 140 millones de euros. El paquete adquirido suma 800 habitaciones que se reparten en hoteles Ayre en las ciudades de Barcelona, Madrid, Córdoba y Oviedo. También entra en la compra un solar en la ciudad de Oporto (Portugal) que todavía está por desarrollar. Las fuentes del sector apuntaban a que uno de los motivos de la venta se debe a que el rendimiento de este grupo de hoteles era dispar, ya que la gran mayoría de los ingresos llegaba únicamente de dos inmuebles: el Ayre Gran Hotel Colón (361 habitaciones) y el Ayre Hotel Gran Vía (188 habitaciones).

El Corte Inglés, cambios constantes

A diferencia de Ayre, El Corte Inglés sigue interesado en hacerse fuerte en el segmento hotelero. El plan para conseguirlo pasa por reforzar la alianza con la familia Matutes (Palladium Hotel Group) en su compañía conjunta Only You. Esta alianza dio sus primeros pasos en el año 2006 y ahora va a "reforzar su posicionamiento en este segmento de alta gama", según indicó la compañía de grandes almacenes recientemente en un comunicado. Por su parte, Abel Matutes, presidente de Palladium e hijo del fundador del grupo turístico arraigado en Ibiza, adelantó días después en Fitur planes de inversión para reposicionar la marca Only You en el segmento del lujo.

La desinversión en Ayre y la apuesta por Only You supone un nuevo hito de El Corte Inglés tras haber sido golpeada duramente por la pandemia -registró pérdidas históricas de 3.000 millones de euros- y haber reaccionado con un nuevo plan estratégico a cinco años. La compañía presidida por Marta Álvarez ha acometido desde entonces cambios en la mayoría de sus líneas de negocio, dando entrada a nuevos socios, llevando a cabo adquisiciones o desprendiéndose de activos que ya no consideran estratégicos.

La primera gran operación fue la joint venture con Logitravel en Viajes El Corte Inglés, la segunda unidad de negocio más importante para la compañía. Seguidamente, buscó como accionista y socio comercial preferente al grupo asegurador Mutua, que compró el 8% de la cadena de grandes almacenes por 555 millones de euros. No hay que olvidar que a estas operaciones suman otras más pequeñas como la compra de los supermercados Sánchez Romero para reforzarse en el sector de la alimentación gourmet y la entrada en nuevos sectores como el de las telecomunicaciones junto a Más Móvil a través de la marca Sweno.