Azuaga impide a la junta de Unicaja preguntar por Medel y la Fundación

El presidente de Unicaja, Manuel Azuaga, ha interrumpido todas las intervenciones de los accionistas que cuestionaban por la crisis de gobernanza germinada en la Fundación Bancaria -principal accionista de la entidad- en su junta general ordinaria de 2022, la primera que se celebra tras la fusión por absorción de Liberbank. "No me gustaría intervenir permanentemente, si sabéis que no se puede hablar de ningún accionista, no me hagáis interrumpiros", ha subrayado el banquero tras interponerse en varias ocasiones.

A medida que la censura se iba profundizando, la tensión de los intervinientes ha ampliado. "En la gestión de este banco hay mucho teatro, perdónenme, lo digo con el corazón y la mayor humildad", ha añadido uno de los accionistas, que inicialmente no pretendía participar en la asamblea pero se ha lanzado al sentir el sentimiento de bronca cada vez más aguda. "¿Código de gobernanza?", se ha preguntado, añadiendo que es un "sainete, casi todo ficticio". Posteriormente ha lamentado que el banco esté traicionando el espíritu de los malagueños. El presidente del grupo ha interrumpido, de nuevo, para asegurar que la posible mudanza de Unicaja a Madrid es "una noticia falsa"

Los accionistas lamentan que Unicaja Banco no haya publicado un comunicado para aclarar el "Sálvame" que tiene la entidad con la Fundación, pues han insistido en que estos problemas les afectan porque la entidad que preside Brualio Medel posee un 30% del capital. A la vez que Azuaga pedía no continuar comentando sobre este asunto, los accionistas han recriminado que repercute a la imagen de la sociedad. "Creo que es un tema que debe aclararse, eh", ha insistido uno de los intervinientes.

La preocupación de todos los asistentes sobre la gobernanza del banco es absoluta. No consideran aceptable que la quinta entidad española aparezca todos los días en los medios por luchas internas, dimisión de consejeros independientes y posible falta de honorabilidad. "Mostramos nuestra profunda preocupación por esta situación y reclamamos al consejo, a los supervisores y a los reguladores que se reconduzca", ha remarcado en este caso CCOO, que ha reclamado una garantí del control y un mantenimiento de la vinculación territorial.