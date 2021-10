La banca se cuadra ante la norma no escrita de rendir cuentas trimestrales

Los bancos no se la juegan a una mala reputación. La imagen ya supone un lastre para el sector, por lo que no puede permitirse errar y menguar en transparencia, una cuestión que se ha convertido en una prioridad estratégica para las entidades financieras. Por ello, continuarán rindiendo cuentas ante el mercado cuatro veces al año a pesar de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no obliga ya a presentar los balances trimestrales en términos de información regulada. Solamente tienen el deber de hacerlo a mitad y a final del ejercicio.

A pesar del cese de la obligatoriedad, la banca tiene varios motivos para continuar remitiendo esta documentación a los registros públicos del supervisor, ya sea como 'Otra Información Relevante' o, si procede, como 'Información Privilegiada' (hasta ahora tenían que incluirla en 'Información Financiera Intermedia'). Fuentes financieras consultadas por La Información relatan que los encuentros trimestrales son fundamentales para el sector y su relación con los accionistas. También ofrecen valor al cliente y se enmarcan dentro de las normas de transparencia, una vertiente estratégica de primer nivel. Asimismo, es una forma de respetar a los medios de comunicación que cubren y trasladan a la ciudadanía los resultados de cada una de las entidades.

Del mismo modo, aseguran que la publicación de la información trimestral es prácticamente una norma no escrita. Aunque por regulación se haya eliminado el deber de hacerlas públicas, quien no lo hace es mirado con lupa. Y sobre todo cuando se trata de una empresa con relevante exposición internacional. Precisamente la semana pasada fue tiempo de resultados bancarios trimestrales en Estados Unidos. Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs o Citigroup son algunas de las entidades que lanzaron este gesto hacia el mercado.

Este mismo jueves, 21 de octubre, comenzará la temporada en España, con Bankinter dando el pistoletazo de salida. Le seguirá Banco Santander, que hará lo propio el miércoles 27. Continuará Banco Sabadell el jueves 28 y terminarán CaixaBank y BBVA, que coinciden ambos el viernes 29. Unicaja Banco aún no ha trasladado la fecha en la que comunicará sus cuentas del tercer trimestre, las primeras conjuntas con Liberbank. No obstante, un portavoz de la entidad ha asegurado que pronto harán público el día escogido. Tras ser preguntados, los principales bancos aseguran que seguirá habiendo presentaciones de resultados trimestrales y que no se han planteado eliminarlas.

El pasado 3 de mayo entró en vigor la reforma de la Ley de Sociedades de Capital y otras normas financieras en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, que incluía la eliminación de la obligación de publicar información financiera trimestral con el objetivo de homologar la norma española con la de otros países de la Unión Europea. Aunque esta modificación ya habría afectado al primer trimestre porque las empresas tenían la posibilidad de enviar a la CNMV la documentación de enero a marzo hasta el 15 de mayo, en la referida al periodo comprendido entre julio y septiembre la nueva norma adquiere su verdadera carta de naturaleza. Las semestrales, que incluyen el trimestre de abril a junio, continúan siendo un deber de obligado cumplimiento.

Para justificar esta armonización, la propia reforma aprobada por el Gobierno en Consejo de Ministros calificó la rendición de cuentas cuatro veces al año de "capitalismo trimestral", en referencia a la presión por maximizar los resultados financieros en cada uno de los informes financieros. El documento recogía que esta obligación suponía un comportamiento cortoplacista para las empresas cotizadas que también podía tener un efecto agregado muy perjudicial sobre el conjunto de la economía y de la sociedad.

Según estudios citados en el documento de la nueva norma, las políticas de inversión cortoplacistas no sólo afectan a la sostenibilidad y rentabilidad de las empresas individualmente consideradas, sino que también pueden generar riesgos relevantes para la estabilidad de los mercados de capitales y la economía. "La crisis financiera de 2008 se produjo, entre otros factores, como el resultado de una visión cortoplacista de la economía", reza, al considerar que el modelo de crecimiento anterior a la recesión, al estar basado en la necesidad de generar beneficios en el corto plazo, generó un modelo de negocio arriesgado y excesivamente apalancado.

Aunque la CNMV es consciente de que las sociedades cotizadas bajo su paraguas ya no tienen la obligación de elaborar y publicar las cuentas con carácter trimestral, el organismo regulador de la bosa ha mostrado su preocupación por el posible uso de información privilegiada. De hecho, hace una semana, camino de abrirse la veda de los resultados correspondientes al tercer trimestre y la posibilidad de que algunas compañías nacionales se acojan a la opción de no publicar, la institución que preside, Rodrigo Buenaventura lanzó una llamada de atención. Recordó que estos estados que podrían obviarse pueden contener información privilegiada y, por tanto, toda persona que la conozca "debe abstenerse de operar sobre el valor en cuestión mientras la información no sea pública".