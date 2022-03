La banca coloca a un 'ejército' a trabajar para salvar los test de estrés climáticos

La banca critica la inmensa cantidad de recursos que debe destinar para atender a todas las peticiones supervisoras. Cada una de las entidades tiene a varias divisiones trabajando para salvar las inéditas pruebas de estrés sobre el riesgo climático de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés). El intenso esfuerzo que hacen cada dos años para atender las pruebas de resistencia tradicionales tiene ahora que redoblarse por la complejidad que supone el desarrollo de los nuevos requerimientos vinculados al medioambiente en un período de tiempo muy corto, señalan fuentes financieras consultadas por La Información.

Prácticamente todos los bancos tienen trabajando en los test de estrés climáticos a equipos de más de dos divisiones, fundamentalmente de la de riesgos y de la financiera. Banco Santander ha contratado a un proveedor externo para la elaboración de modelos que le ayude a desarrollar procesos internos. Asimismo, todos los trabajos están siendo asistidos por el área de banca responsable, la de negocio y la de riesgos. En Banco Sabadell el desarrollo está siendo totalmente in house debido a la particularidad de su balance, que está representado sobre todo por pymes y requiere de una fuerte vigilancia por la granularidad de unos datos poco estandarizados. La organización para este test de estrés no difiere del de los tradicionales bianuales, cuya responsabilidad ha recaído en la división financiera y la metodología en la división de riesgos.

En el caso de Bankinter están comprometidos equipos de trabajo de los departamentos de sostenibilidad, de relaciones con los supervisores y de riesgos. Sus trabajos también se desarrollan internamente y no han acudido a ningún externo. En CaixaBank las áreas involucradas son las de solvencia y supervisores, contabilidad, riesgos (Risk Management Function) y riesgos no financieros, a las que se les une como coordinadoras del ejercicio las de sostenibilidad y riesgo climático y planificación corporativa. El grupo presidido por José Ignacio Goirigolzarri cuenta con el apoyo de Deloitte como asesor externo. BBVA igualmente cuenta con un grupo multidisciplinar que comprende las áreas de riesgos, finanzas, sostenibilidad y riesgos no financieros. Para la coordinación y ejecución, cuenta asimismo con apoyo de un externo.

El propio Banco de España ha tenido que armar un equipo para hacer frente a estas nuevas pruebas. Mauricio Ruiz, jefe del grupo de stress test en la dirección general de supervisión de la autoridad gobernada por Pablo Hernández de Cos, ha asegurado en una reunión organizada por la Asociación Española de Banca (AEB) que inicialmente pensaban abordar este examen como los habituales. Sin embargo, el medioambiente es un tema de alta prioridad para la subgobernadora, Margarita Delgado, por lo que se ha dado mandato a tres direcciones generales para su coordinación: la de Estudios para elaborar los escenarios, la de Regulación porque es donde se localiza el know-how y los modelos del FLESB (Forward Looking Exercise on Spanish Banks), y la de Supervisión, que es capaz de interpretar los resultados.

Evitar 'multas' en capital por financiar a clientes contaminantes

Mientras tanto, la banca rebate al BCE en su planteamiento de los primeros test de estrés climáticos en la eurozona. El sector juzga el posible incremento de capital sobre determinadas carteras contaminantes como herramienta de presión para perseguir a los clientes poco amigables con el medioambiente. Las principales jefes de las divisiones de riesgo y adecuación del capital interno consideran que es un error la imposición de una carga excesiva sobre determinados portfolios 'marrones' que les aboque a alejarse de ellos porque la intención es seguir ayudándoles en la transición.

Todavía no está muy claro que se impongan penalizaciones sobre el capital tras esta prueba que en realidad es casi de aprendizaje, si bien es una cuestión que empieza descontarse. Si se lleva a cabo, la banca trataría de huir de determinados nichos de negocio o encarecería la financiación. Por ello, creen que debe haber un trabajo previo exhaustivo, que a día de hoy no existe. En un principio, los gobiernos y las autoridades son las que tendrían que guiar a la economía hacia el camino de la transición. Después, la EBA tiene que hacer un estudio riguroso que relacione el ser más 'verde' con tener menores riesgos, ya que aún hay muchas complejidades y matices. Y cuando se dé el paso hacia el capital, aconsejan hacerlo de forma paulatina y de manera cuidadosa, dando pasos seguros.

Aunque la banca no se opone a las pruebas de resistencia sobre el riesgo climático, sí que reprueba el diseño actual. Las entidades financieras entienden que el enfoque es poco realista y que este ejercicio, que comenzó a principios de año y ya han tenido que rendir cuentas por primera vez esta misma semana con el envío a Fráncfort de los primeros datos para su análisis, será poco reaprovechable. "Da miedo que este test lleve a los incentivos incorrectos. No se trata de abandonar ningún sector ni de meter todo el dinero en uno en concreto. La preocupación no tiene que ser otra que la de acompañar en la transición", ha dicho Adriá Pros, director de ICAAP y Capital Económico de Banco Sabadell en el encuentro de la AEB.

El vicepresidente de riesgos del Banco Santander, Manuel Pérez de Castro, ha criticado la poca eficiencia tras tantas solicitudes supervisoras heterogéneas. "El riesgo de aplicar tantos exámenes resulta en la imposibilidad de avanzar", ha indicado. Las pruebas serán eficaces cuando la frecuencia se adapte y permita avanzar, pero también cuando se aborde la fragmentación regulatoria para conseguir una convergencia, por ejemplo, con Reino Unido. "Lo contrario es ineficiente, son muchos recursos para ejercicios distintos e incluso hay un potencial impacto en credibilidad por el uso de métricas distintas o por escenarios que no son consistentes", ha apostillado.