La banca 'esconde' a los sindicatos el informe para rebatir la subida salarial

Los sindicatos exigen a la banca que se les entregue el informe de la situación del sector financiero, pero por ahora no han obtenido respuesta. Esta 'foto' es crucial para poder encarar las discusiones sobre una posible mejora salarial y plantear medidas correctoras que después deberán ser elevadas a la mesa de negociación del convenio. Aunque las entidades expusieron resumidamente el estudio en la última reunión, siguen si remitir el análisis completo, impidiendo a los sindicatos revisarlo en profundidad. "Debe darles vergüenza", clama una fuente sindical a La Información.

El documento detalla el contexto económico, las expectativas macro, la evolución de los salarios durante los últimos ejercicios, las perspectivas de contratación o los costes laborales actuales y los futuros en base a las tablas salariales. Los bancos pretenden demostrar que los salarios no se han devaluado durante los últimos años y, de hecho, han querido convencer de que los convenios actuales han dado cobertura al IPC. Las cifras, en cambio, constatan que la pérdida de poder adquisitivo sí que se ha intensificado desde 2021 como consecuencia de la inflación, que se ha disparado hasta niveles no vistos en los últimos 37 años.

En el informe de CECA se ha tenido como fecha de referencia lo ocurrido desde 2016 hasta la actualidad y, AEB, ha ampliado la referencia hasta 2006. La metodología la explicaron a grosso modo, la cual no es compartida por la representación laboral. Lograr que se les entregue el informe al completo es ahora la prioridad para la representación laboral. Según han indicado fuentes sindicales, no han tenido en cuenta que a un porcentaje muy elevado de la plantilla a la que se le compensa posteriormente se les absorbe cualquier mejora. Por tanto, no ven un céntimo de subida salarial.

Los empleados lamentan que llevan mucho tiempo con el salario congelado. Algunos han cobrado aproximadamente lo mismo en los últimos diez años

Hay empleados que aseguran que llevan muchos años con el salario congelado, pero ahora la situación se vuelve más irritante al ver la imparable escalada de los precios, los elevados bonus de la cúpula directiva y los importantes programas de remuneración al accionista que se han reactivado tras la pandemia, como dividendos o recompras. Los beneficios empresariales también han crecido y está previsto que sigan haciéndolo al calor de los tipos de interés, que permitirá repreciar gran parte de la cartera hipotecaria. Algunos aseguran que llevan más de diez años cobrando aproximadamente lo mismo.

La representación laboral consiguió el pasado mes de mayo que AEB y CECA aceptaran activar la cláusula de revisión para la apertura del Observatorio Sectorial ante el cambio radical del entorno, con un Índice de Precios al Consumo (IPC) que ya supera el 10% y con la práctica totalidad de las previsiones oficiales puestas en revisión. No obstante, han pasado más de dos meses y medio desde que comenzaran los encuentros de las patronales de forma paralela y en ninguno de los casos se ha producido algún avance. Ambas van totalmente acompasadas en la imposición de obstáculos y, de hecho, hasta septiembre no tienen previsto volver a citarse con los sindicatos.

En este punto, la plantilla ha propuesto un posible esquema negociador en materia salarial, con recuperación de la parte variable del plus de convenio de 2021 y 2022. Además, pide una compensación para el salario del año pasado con una fórmula a concretar, que podría ser un pago único; y otro método para este ejercicio, donde se urge a rehacer las tablas salarias desde el pasado mes de enero, incluir una cláusula de revisión a final de año en base al indicador con la fórmula que se decida y que esta se aplique también en 2023, así como reconsiderar las dietas, los kilometrajes y el teletrabajo. Y todo ello sin ser compensable ni absorbible.

La activación de las cláusulas de revisión mediante la apertura de los conocidos como observatorios sectoriales permiten abordar situaciones sobrevenidas en convenios ya cerrados. Al nuevo escenario macro o a los bandazos regulatorios, como la reforma laboral que deberá adaptarse al acuerdo de banca, se le suma también una situación de cambio tras el intenso proceso de concentración sufrido durante los últimos doce meses, cuyas fusiones aún se están digiriendo. Aunque son muchas las peticiones y las materias que se han de poner en revisión, como la corrección de desequilibrios enquistados ligados a la brecha salarial de género, la representación laboral coincide en la necesidad de acometer una subida de sueldos.