El bache económico pone en riesgo la caída de precio del crédito en noviembre

La temporada de compras navideñas da el pistoletazo de salida la próxima semana con el ‘Black Friday’. Una cita en la que el sector bancario se ha unido a la celebración en los últimos años con descuentos en el interés de los préstamos al consumo, lo que ha provocado que el undécimo mes se convirtiera en el más barato para pagar a plazos. De 2017 a 2021, el tipo medio de este producto financiero ha sido el más bajo de todo el ejercicio, colocándose incluso por debajo de la media anual, lo que impulsaba a muchos consumidores a aprovechar estas condiciones más ventajosas. Sin embargo, esta tendencia corre el riesgo de no producirse este 2022.

A falta de seis días para el arranque de la campaña, al observar el escaparate de los grandes bancos la sensación que transmiten es de un perfil moderado en el que escasean este tipo de ofertas. La subida de tipos de interés, la inflación y la incertidumbre ya ha empujado a recortar el presupuesto, incluso en alimentos, lo que dibuja un horizonte de consumo menos alentador que otros años. Además, este segmento es uno de los más sensibles a la evolución de la economía, porque es el primero en caer en impago en caso de crisis.

Salvo CaixaBank, que ofrecerá promociones en productos que se financien a través de Wivai, el ‘select place’ de comercio electrónico del grupo con un tipo de interés y BBVA, que ha lanzado una campaña de préstamo rápido para no clientes, el resto de entidades se centra más en préstamos preconcedidos, en rebajas del interés de las tarjetas de crédito, cheques regalos o sorteos. En cambio han aprovechado la situación para rebajar el precio de algunos inmuebles embargados en cartera de cara a desprenderse del ladrillo tóxico. Todo un guiño al Banco Central Europeo (BCE) y Banco de España (BdE) que han pedido al sector realizar provisiones a tiempo ante el empeoramiento de la economía. De hecho, desde Fráncfort ya han advertido este viernes de que la probabilidad de una recesión va en aumento.

Según datos del BdE, el crédito concedido por los bancos a las familias se elevó un 0,6% interanual durante septiembre, hasta los 702.761 millones, mientras que en las empresas llegó a los 951.552 millones tras incrementarse un 1,4%. La subida ha sido incluso mayor en el caso de la modalidad de consumo, que escala un 1,6% en tasa mensual y un 1,7% interanual, superando los 95.00 millones. Este avance coincide con el momento más álgido de la inflación, cuando llegó a rebasar el umbral del 10% y el precio de la luz dinamitó su propio récord, forzando a los hogares a echar mano de esta ‘vía rápida’ para obtener dinero.

En paralelo, la morosidad también creció una décima durante agosto (último dato disponible), hasta el 3,86%, rompiendo así con seis meses de moderación. La causa radica precisamente por el impago a las financieras de consumo, lo que da pistas sobre el deterioro de las finanzas personales. Aunque el grifo bancario se mantiene todavía abierto, los criterios de concesión de préstamos y las condiciones generales se habrían endurecido entre abril y junio en España, en consonancia con el despertar del euríbor.

¿Un 'Black Friday' a medio gas?

Los datos recabados por el Observatorio Cetelem, unidad de estudios de BNP Paribas arrojan una reducción de tres puntos en el porcentaje de consumidores que aprovecharán el 25 de noviembre para comprar en comparación con el año anterior, hasta el 48%. Llama la atención el descenso en la intención de adquirir dispositivos móviles y productos relacionados con el ‘gaming’, que tradicionalmente están entre los productos estrella del día. Lo que sí ha aumentado es el gasto previsto, que asciende a 279 euros, un 7% más, posiblemente influido por el alza del IPC.

Los productos de moda junto a calzado y complementos serán los principales reclamos, pese a que desde la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) ya han avisado de que no se esperan grandes rebajas, dado que no disponen de margen suficiente tras el incremento de costes operativos de los últimos meses. La patronal ha lanzado una señal de alarma ante la menor afluencia de clientes en los establecimientos y la moderación del volumen de ventas desde principios de año. Con una percepción de pesimismo económico generalizada desde el arranque del otoño, todo apunta a que este ‘Black Friday’ no tendrá el brillo de las ediciones anteriores.