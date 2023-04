La banca mejorará sus niveles de capital hasta marzo a pesar de las turbulencias

Las entidades financieras seguirán generado capital de manera orgánica hasta marzo, lo que permitirá desterrar cualquier tipo de presión sobre el dividendo. La excepción será Caixabank, que se verá afectada por los cambios normativos provocado por IFRS17 como consecuencia de la fuerte exposición que tiene al negocio asegurador. Aún así, los expertos esperan que se trate de un descenso puntual y que sus niveles se recuperen en el segundo trimestre.

Según los cálculos recogidos por los analistas de cara al primer trimestre y recogido por 'Bloomberg', las entidades que cotizan dentro del Ibex 35 seguirán mejorando su ratio de capital, el CET 1 'fully loaded', aunque con algunas diferencias. En el caso de BBVA y Banco Santander, los incrementos serán mínimos. Para la entidad que preside Carlos Torres la mejora será de cuatro puntos básicos, pasando del 12,61% de finales de diciembre al 12,65% de marzo. Aún así, cumpliría un trimestre más con los objetivos marcados por el banco de contar con un nivel de capital de entre el 11,5% y el 12%.

Para Banco Santander, los niveles de capital a cierre de marzo alcanzarían el 12,07%, mejorando el 12,04% del año pasado. En ese sentido, también la entidad estaría en condiciones de cumplir con los objetivos marcados para este año, que sitúa su CET 1 por encima del 12% y que se recogió en el plan estratégico presentado durante el Investor Day.

Pero es la banca mediana la que experimentará una mayor mejora en los tres primeros meses del año del capital. Unicaja Banco lo elevará hasta el 13,23% desde el 13% de finales de año, mientras que Banco Sabadell verá como su ratio sube en 13 puntos básicos hasta el 12,67% (en 2022 acabó con una cifra del 12,54%), mientras que el de Bankinter se mantendrá en torno al 12%.

Únicamente Caixabank presentará un recorte de su ratio CET 1 desde el 12,50% al 12,29% en el primer trimestre del año, pero como recuerdan los analistas de Bloomberg Intelligence esto se debe a "los cambios contables provocados por IFRS 17, el dividendo devengado y los gravámenes bancarios". Aún así, debería situarse, esperan los expertos, en un rango entre el 11,5% y el 12% (el consenso del mercado lo calcula en el 12,28%). Pese a esto, los analistas también esperan que se vaya recuperando en el segundo trimestre.

Sin peligro del dividendo



Desde Álvarez & Marsal destacan que la solvencia de los bancos españoles experimentó una caída hasta niveles del 12,62% a finales de 2022 debido, principalmente, al pago de dividendos y a los programas de recompra de acciones. En términos comparativos, la banca europea aún sigue con mejores ratios de capital, puesto que se sitúa en torno al 15%, aunque depende de cómo valores sus activos ponderamos por riesgo, matizan los analistas.

No obstante, los expertos consultados destacan que estos niveles de capital que presentan los bancos españoles, por encima del 12%, les invita a ser optimista con los planes que mantienen de retribución al accionista. "Dado el exceso de capital, y la no necesidad de emitir no vemos un riesgo de modificación de las políticas de dividendos para fortalecer los niveles de CET 1", matiza Nuria Álvarez, analista financiera de Renta 4.

Sin embargo, también admiten que la banca está empezando a convivir con un proceso de desaceleración económica que podría afectar a su actividad y a la tasa de préstamos impagados, por lo que las provisiones podrían empezar a ampliarse. Pese a ello, "para este año esperamos que el dividendo se mantenga estable y no descartamos nuevos procesos de recompra de acciones ante la dificultad de seguir creciendo ante este entorno", añade Joaquín Robles, analista de XTB.

En cuanto a la presentación de los resultados, el mercado pondrá el foco en dos aspectos. Por un lado, en los ratios de liquidez que den a conocer las entidades financieras tras el tsunami provocado por SVB. Aunque es cierto que a finales de año, los niveles de los bancos españoles estaban por encima del requerimiento regulatorio del 150%, será interesante ver cómo han evolucionado en el primer trimestre.

Otro aspecto a tener en cuenta será cuándo las entidades comenzarán a remunerar el pasivo. Se espera que después de los últimos acontecimientos, los bancos se pueden ver obligadas a adelantar el pago por los depósitos minoristas al segundo trimestre de este año, como señaló el Banco de España.