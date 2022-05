La banca online de Liberbank no estará operativa por la integración con Unicaja.

Unicaja Banco culminará el próximo fin de semana la integración informática y operativa de Liberbank, un proceso que llevará aparejado algunas interrupciones temporales en el servicio de banca online entre el jueves, 19 de mayo, y el domingo, 22 de mayo. Unicaja y Liberbank culminaron su fusión legal en julio de 2021 y está previsto que el 23 de mayo finalicen su integración tecnológica, empezando desde ese momento a operar como una única entidad.

Así, el banco traspasará todas las cuentas, domiciliaciones y productos de los clientes procedentes de Liberbank a su nueva banca digital en Unicaja Banco en los próximos días, lo que implicará algunos cambios para los clientes afectados por la migración. A partir del lunes, 23 de mayo, la banca digital de Liberbank dejará de estar operativa y los clientes de la entidad solo podrán acceder a través de la banca digital de Unicaja Banco (web y app), en la que mantendrán el mismo usuario y contraseña que utilizaban en Liberbank.

Desde la banca digital de Unicaja Banco, a partir del día 23, podrán seguir usando Bizum, configurar sus tarjetas para seguir pagando con el móvil y firmar sus operaciones como hasta ahora. Los usuarios que tenían cuentas de Liberbank verán que el IBAN/CCC de sus productos cambia, adaptándose al código de entidad y oficina de Unicaja Banco. La entidad les informará con antelación de la nueva numeración para cada producto cuando vaya a entrar en vigor y se encargará de modificar los recibos domiciliados, por lo que los clientes no tendrán que hacer ninguna gestión en este sentido.

Por el momento, las condiciones contractuales de los productos y servicios que estos clientes tienen contratados no cambiarán y se mantendrán vigentes las condiciones y requisitos del actual programa de exención de comisiones. En cuanto a las tarjetas de Liberbank, seguirán funcionando hasta que caduquen, por lo que el cliente no deberá cambiarlas. Eso sí, si las tenía registradas para pagar con su móvil Android, será necesario que vuelva a registrarlas en la app de Unicaja Banco cuando finalice la integración. En el caso de utilizar un dispositivo iOS, no hace falta volver a registrar las tarjetas. Respecto a los cajeros automáticos, una vez culminado el proceso de integración informática, los clientes de Liberank tendrán a su disposición toda la red comercial procedente de ambos orígenes, en la que podrán realizar todas las gestiones de carácter presencial.

Interrupciones en el servicio del jueves al domingo

El proceso de integración operativa lleva aparejadas interrupciones temporales en el servicio para los clientes de Liberbank. Desde el jueves, 19 de mayo, estos usuarios no podrán realizar transferencias inmediatas ni utilizar Bizum desde Liberbank, según la información recogida en la página web de Liberbank, que continúa operativa.

A partir de las 15.00 horas del viernes, 20 de mayo, dejará de estar disponible el servicio de banca online para los clientes de Liberbank, que sí podrán sacar dinero en cajeros, pagar con sus tarjetas en cualquier comercio y realizar compras en Internet. Será a partir del lunes 23 de mayo cuando ambos bancos operarán como una sola entidad y los clientes de Liberbank podrán acceder a su banca online desde la web y la app de Unicaja Banco.

Con frecuencia, los ciberdelincuentes aprovechan estos procesos para tratar de defraudar a los clientes bancarios, enviándoles mensajes fraudulentos en los que se hacen pasar por el banco. Unicaja Banco ha recomendado a los clientes que tengan precaución con los mensajes que reciben y eviten facilitar su número de cuenta, tarjeta o móvil, así como su usuario, clave o PIN, a través de llamadas, SMS o correos. El banco nunca pedirá a los clientes datos confidenciales y siempre se pondrá en contacto durante el proceso de integración a través de los correos noreply@clientes.liberbank.es y unicajabanco@email.unicaja.es.