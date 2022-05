La banca acepta sentarse a renegociar el convenio salarial con el IPC en el foco

Los bancos ceden ante la exigencia de sus empleados de activar las cláusulas de revisión de los dos acuerdos laborales sellados en 2020 y 2021, respectivamente. La Asociación Española de Banca (AEB) acaba de aceptar la invitación de los sindicatos para abrir el Observatorio Sectorial, en línea con la CECA, que ya había trasladado su aprobación hace dos semanas y media, según ha podido saber La Información. Ahora, a la espera de ajustar agendas, cada una de las partes deberá concretar internamente sus propuestas con las que se busca adaptar los convenios colectivos al nuevo entorno económico.

Pero la sección de los trabajadores recela de la banca. Valora la predisposición a negociar, pero sabe que el tiempo no juega a su favor y no está del todo segura de poder alcanzar un trato justo. Según han comentado a este periódico, si no se logra firmar un pacto o si los incrementos son sui géneris, harán mucho más complicada la negociación del próximo convenio, pues los actuales, tanto el de AEB como el de CECA, están vigentes hasta finales de 2023. Para la plantilla es importante utilizar esos Observatorios porque dan por hecho que no empezarán a discutir los que caducan el próximo año hasta la primavera de 2024, periodo en el que se prorrogaría automáticamente el actual revisado gracias a la ultraactividad.

Los requerimientos son muchos, pero las presiones inflacionarias que merman la capacidad adquisitiva de los trabajadores será el núcleo de los debates. El ala sindical urge a realizar una subida de salarios como respuesta a un Índice de Precios al Consumo (IPC) desbocado. Los sindicatos son conscientes de que las conversaciones no serán como cruzar por un mar en calma. "Ya veremos cómo se desarrolla el planteamiento, pero no es de recibo que la alta dirección se suba los sueldos y luego diga que la plantilla no merece una mejora retributiva", han indicado desde uno de los grandes representantes laborales.

Según cálculos sindicales, la cúpula de los principales bancos españoles ha gozado de un incremento de sus bonus del 37,77% entre 2018 y 2021 y las ganancias empresariales han subido un 34,17% en el mismo periodo. Las previsiones apuntan a que el beneficio continuará mejorando espoleado por un Euríbor en positivo, con el que se repreciará una gran parte de la cartera hipotecaria de las entidades en próximos trimestres, además de por la plasmación de todos los despidos y cierres de sucursales acometidos el año pasado que aliviarán fuertemente el capítulo de los costes.

La fórmula aplicable en realidad todavía no está clara, pues podría venir a través de un alza porcentual de manera escalonada o de una paga extra anual, aunque en este último caso tendrían que asegurarse de que esa sobrepaga se aplique sobre las tablas salariales. Prevén que los bancos darán por amortizada la pérdida de alrededor de 5 puntos porcentuales de salario de 2021 (IPC del 6,2% a cierre de año menos un aumento del 0,5% del salario según convenio), así que tratarán de convencer a la dirección de las entidades de la importancia de realizar estos aumentos, sobre todo teniendo en cuenta que parten de unos incrementos ultraajustados. Conseguir una mejora a través del observatorio también les permitirá estar en una mejor posición negociadora de cara a la renovación del convenio.

No en vano, son conscientes de los comentarios realizados por algunos de los principales banqueros del país, que han señalado durante estos días que la indexación de salarios al IPC - al igual que las pensiones planteadas por el Gobierno- podrían provocar los conocidos como efectos de segunda ronda sobre la economía, que desencadenarían una espiral de precios descontrolada. En todo caso, los sindicatos tienen claro que este argumento no servirá en el debate, ya que lo que piden es un aumento abordado de manera sectorial sobre una actividad con buenas perspectivas de negocio y una mejor eficiencia.

El motivo principal para la activación de las cláusulas de revisión mediante la apertura de los denominados observatorios sectoriales es la mutación radical que ha sufrido el entorno económico desde la firma de estos convenios. Y no solo eso. Estos acuerdos marco sectoriales también deberán incluir ahora cambios regulatorios como la entrada en vigor de la nueva reforma laboral, así como el nuevo escenario bancario derivado del intenso proceso de concentración.