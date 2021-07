La banca pisa el acelerador y recupera 29.190M de capitalización en seis meses

Los bancos del Ibex 35 han pisado el acelerador. De ser uno de los sectores más castigados por la crisis generada por la pandemia de la Covid-19 en Bolsa durante 2020, ha acabado experimentado una revalorización media que supera en 18 puntos porcentuales al propio selectivo durante los seis primeros meses de 2021. Entre enero y junio, ha florecido una capitalización agregada de 29.195 millones de euros entre las cinco principales entidades financieras. Esta revalorización ha llevado a la banca española a situar su valor conjunto en unos 118.640 millones de euros.

Banco Sabadell ha sido el que mejor comportamiento ha tenido durante los seis primeros meses del año. La entidad que dirige César González-Bueno se ha revalorizado un 62,15% en el primer semestre del año, lo que ha implicado un aumento de su capitalización en unos 1.238 millones de euros respecto al fin del ejercicio pasado. Este recorrido alcista le ha llevado a situar su valor bursátil en los 3.229 millones de euros. No obstante, sigue siendo el banco con la menor valoración del selectivo. A modo de comparativa, solo el exceso de capital obtenido por BBVA tras la venta de su negocio en Estados Unidos triplica lo que vale la entidad catalana en Bolsa.

El siguiente banco que más margen ha ganado durante el primer semestre de 2021 es BBVA, al avanzar un 29,56% entre enero y junio. Con ello, la firma presidida por Carlos Torres ha inyectado a su capitalización unos 7.954 millones de euros, de modo que el mercado le otorga una valoración de 34.859 millones de euros al cierre del semestre. Banco Santander se coloca en tercer lugar, con un alza del 26,87%. La entidad bajo el mando de Ana Botín es la mayor del selectivo en términos de valor, situándose en 55.836 millones de euros. A este nivel ha llegado tras sumar 11.826 millones de euros en lo que va de 2021.

CaixaBank es el cuarto protagonista del semestre en cuanto a porcentaje de revalorización se refiere. La entidad también ha elevado su capitalización a un ritmo de doble dígito, con un avance del 23,46%. En cambio, en este caso resulta conveniente señalar que el banco de la 'Estrella de Miró' ha absorbido este año a Bankia. Si en solitario contaba con una capitalización de 12.567 millones de euros --31 de diciembre de 2020--, la nueva CaixaBank cerró el pasado mes de junio valiendo 20.909 millones de euros. Se ha nutrido con más de 8.300 millones de euros en seis meses.

Un caso especial durante el semestre ha sido Bankinter. La entidad capitaneada por María Dolores Dancausa siguió un buen compás hasta el 30 de marzo. En solo tres meses dio un paso de gigante, con un repunte del 36,5%. Sin embargo, el anuncio de la inminente escisión del grupo de Línea Directa le llevó a desinflarse poco a poco y terminar el semestre con un recorte del 4,18% de su valor. La capitalización del banco 'naranja' se coloca así en 3.810 millones de euros, tras reducirse en 166 millones entre enero y junio. El negocio asegurador debutó en Bolsa el 29 de abril con un valor inicial de 1.434 millones de euros.

Los motores de la banca:

Detrás del buen compartimiento bancario existen varios catalizadores. La recuperación económica, el repunte de las TIRes (rentabilidad de los bonos), la moderación de las provisiones del primer trimestre y, como no, el esperado levantamiento del veto al dividendo por parte del Banco Central Europeo (BCE) una vez pasado el verano. Además, la rendición de cuentas del segundo trimestre está a la vuelta de la esquina. La analista financiera Nuria Álvarez, de Renta 4, ha explicado a La Información que los resultados que se presentarán a finales de este mes de julio es posible que muestren una tendencia positiva tanto en recuperación de ingresos por el lado de las comisiones netas, un margen de intereses contenido o ligeramente al alza en comparativa trimestral y unas provisiones bajas.

Asimismo, se espera que la evolución de la morosidad todavía no muestre incrementos significativos, que no se esperan hasta la última parte del año o ya entrado 2022. Excepto que haya algún shock en el mercado de manera generalizada, escenario que en Renta 4 no contemplan, los valores bancarios deberían seguir haciéndolo bien a futuro. De todas maneras, las provisiones y el impacto de la finalización de las ayudas serán los elementos de mayor riesgo de cara a un posible impacto en la evolución.