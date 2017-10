BBVA rebaja del 2,8 al 2,5% la previsión del PIB por la tensión en Cataluña

El pulso independentista en Cataluña perjudicará a la economía. El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, rebajó hoy del 2,8% al 2,5% la estimación de la entidad sobre el PIB nacional en el ejercicio 2018 por efecto de la incertidumbre que está generando la situación política.

“El impacto lógicamente será mayor cuanto mayor dure la situación de incertidumbre”, refirió durante la presentación de resultados, donde subrayó la capacidad de resistencia de la economía por las fuertes inercias, que le permiten estar progresando hoy por encima del 3% y generar empleo a unas tasas que no se veían desde el comienzo de la crisis. Sin embargo desveló que han enfriado en tres décimas su previsión para el próximo ejercicio, pudiendo ser “tanto mayor cuanto más dure” el ajuste.



El banquero se mostró, no obstante, optimista sobre la resolución de la situación. “No es nuestro escenario”, zanjó en relación a la posibilidad de una declaración de independencia y defendió que España es un estado de derecho y democrático, siendo la mejor demostración de dicha democracia “el respeto a la ley, y que ofrece las vías para resolver”. “Que se disipe la incertidumbre cuanto antes para que sigamos en la buena senda”, reivindicó.



El banco ha sufrido en primera línea la situación doblemente: cuenta en la región con casi una cuarta parte de su red después de adquirir Catalunya Banc y Unnim, y la tensión entró de lleno en las conversaciones con Cerberus para desprenderse del ladrillo. Sobre esta última operación defendió que no interferirá en la negociación, y en relación a los clientes reconoció haber sido receptor de depósitos de bancos catalanes en un inicio, cuando el 1O disparó la intranquilidad; pero que ahora la operativa es “la habitual y está normalizada”.



Torres defendió que BBVA se siente “absolutamente cómodo” con su dimensión y estructura en la autonomía catalana y no piensa mover equipos ni ajustarla por la situación política actual. Negó que el BCE haya reclamado planes de contingencia, aunque detalló que el grupo los tiene en todos los mercados donde opera y estimó prematuro aún saber qué afectación podría tener sobre la demanda de financiación.



En los primeros nueve meses del año el grupo ganó 3.449 millones de euros, casi lo logrado delegado, durante todo el ejercicio 2016 y con un incremento interanual del 23,3%. El consejero Carlos Torres, lo atribuyó al empuje del negocio ordinario típico con clientes y un avance del 10% en los ingresos, con la partida de costes a raya. Los costes de explotación se redujeron un 1,71%, favorecido en parte por el inicio de generación de sinergias después de haber concluido la integración de CatalunyaBanc.



En la mejora de las cuentas contribuye igualmente la reducción de los activos tóxicos con varias ventas de carteras mayoristas, que le permitieron reducir la exposición un 23% -el 10-11% en el último trimestre-. El ratio de morosidad minora en 6 puntos básicos, hasta el 4,5%, mientras que la hucha de provisiones eleva la cobertura sobre la exposición dañada al 72%. Un factor que también influye en el empuje del ratio de capital, desde el 11% al 11,2%.



Por geografías, el mayor motor continúa siendo México, con 1.616 millones en aportación al beneficio del grupo, magnitud que se amplía un 15,3% respecto al pasado ejercicio. En España logró 1.061 millones, un 13,7% más si bien la unidad inmobiliaria acusa unos números rojos de 281 millones, un 11% inferiores a los 315 millones que anotó entre enero y septiembre del pasado ejercicio.



El tercer mercado es Turquía, con 569 millones de contribución al resultado del grupo y un crecimiento del 49,6%, en parte porque reforzó su participación accionarial en un 10%. Si se aisla dicho refuerzo de participación, el beneficio aún se eleva un 25% interanual. El banquero se declaró “muy contento” por la evolución de la franquicia, su fortaleza basado en la diversificación y una expectativas de crecimiento de la economía de entre el 5 y 6% para el próximo ejercicio.



En Estados Unidos mejoró un 42% las cuentas, hasta 422 millones, a pesar de haber encajado 54 millones de impacto por los daños ocasionados por el huracán; mientras que la geografía América del Sur sube un 5,4%, con 616 millones de euros.