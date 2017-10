CaixaBank sopesa mover fuera algunas direcciones tras fijar la sede en Valencia

Al traslado de sede de CaixaBank fuera de Cataluña es susceptible que le siga la mudanza de algunas áreas de decisión o direcciones. El grupo liderado por Jordi Gual seguiría, de adoptar tal decisión, la senda abierta por Sabadell, que ultima fijar el área de presidencia y la secretaría general en Madrid después de haber desplazado el domicilio social a Alicante. Josep Oliú pasaba ya, de hecho, varios días a la semana en Madrid de forma rutinaria desde hace mucho tiempo.



En el banco de La Caixa indicaron que todas las opciones se encuentran abiertas dentro del vertiginoso proceso de decisiones adoptadas en los últimos días, sin que ello presuponga que vaya a adoptar tal medida. Desde el pasado día 7, el grupo Caixabank ha movido las sedes sociales de todas sus empresas: Valencia es la ubicación elegida por el banco, Baleares por la Fundación Bancaria (entidad en la que se transformó La Caixa por requerimientos legales) y Criteria; y Madrid alojará a sus compañías de seguros (VidaCaixa, y SegurCaixa Adeslas que comparte con Mutua Madrileña), la financiera de consumo, las subsidiarias de tarjetas y la inmobiliaria.



El primero en mover ficha fue el banco -CaixaBank-, con la migración de la sede social primero y fiscal después, para erradicar las inquietudes de clientes dejando claro que continuará en la zona euro, el marco regulatorio del Banco Central Europeo (BCE) y bajo la protección del Fondo de Garantía, con independencia de los acontecimientos en Cataluña. Le siguieron todas las demás mudanzas. El penúltimo cambio lo anunciaba ayer jueves la inmobiliaria Servihabitat hacia Madrid.



Lleva órganos de decisión a Valencia



La simple decisión de migrar el domicilio social para continuar bajo el paraguas del BCE y el Fondo de Garantía, empujó a llevar órganos de decisión a Valencia -allí celebrará su próximo consejo de administración el lunes, el que aprobará las cuentas trimestrales; y será la localidad donde convoque la junta de accionistas-.



Y, tomar la decisión última de sacar fuera direcciones u órganos de poder se enmarcaría en el mismo proceso del traslado de sede y no ligado a la escalada de tensión política en Cataluña. La Ley de Sociedades de Capital podría estar detrás de esta medida, dado que en su artículo 9 establece que las compañías fijarán su domicilio “en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación”.



La regulación suscita, sin embargo, distintas interpretaciones. Algunos expertos entienden que mover el domicilio social obliga a migrar también principales direcciones u órganos de decisión, mientras que otros consideran que no hay una obligación directa aunque sí podría invocar este artículo algún demandante en caso de reclamación jurídica.



No en vano es frecuente que grandes bancos tengan la sede en una provincia y los cuarteles generales en otra. Todos los órganos de poder y dirección del Santander, BBVA y Bankia se encuentran en Madrid, pese a tener su domicilio social en Cantabria, País Vasco y la Comunidad de Valencia, respectivamente.