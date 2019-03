El Banco de España avisa: los bancos con menos capital sufren más los tipos bajos

El Banco de España avisa de que los bancos peor capitalizados sufren más en un contexto de bajos tipos de interés. Se trata de la conclusión principal de un artículo analítico publicado este martes por la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos y la advertencia llega apenas cuatro días después de que el Banco Central Europeo (BCE) haya confirmado que no efectuará ninguna subida de los tipos de interés este año, por lo que el precio del dinero se mantendrá en mínimos históricos durante al menos todo 2019.

"Los bancos peor capitalizados limitan la toma de riesgos, lo que puede, a su vez, reducir sus ingresos netos por intereses y, por tanto, su capacidad de generar capital orgánicamente a través del margen de intermediación", concluye el estudio liderado por Óscar Arce, quien precisamente ocupó la vacante que dejó Hernández de Cos al frente de la dirección de Economía y Estadística del Banco de España cuando este último fue nombrado gobernador.

El supervisor evita establecer una 'nota de corte' para considerar a un banco poco capitalizado, aunque de acuerdo a la Encuesta sobre Préstamos Bancarios las entidades que declaran que sus ingresos netos por intereses se ven afectados por el actual contexto de tipos de interés en negativo tienen una media de capital del 10,34%, frente al 11,51% de los no afectados, umbral que actualmente superan los principales bancos españoles, de acuerdo a los últimos datos publicados.

"Los bancos más afectados por los tipos de interés negativos habrían endurecido las condiciones de su crédito en mayor medida que los no afectados, para optimizar sus activos ponderados por riesgo y, por tanto, sus ratios de capital", señala el Banco de España, que para su estudio ha recopilado datos de las entidades entre el segundo trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2017.

Cuestiona que los tipos negativos estimulen el crédito

El supervisor, además, cuestiona que los tipos de interés negativos favorezcan la expansión del crédito bancario. "No hay diferencias significativas en la variación de la oferta de crédito entre los bancos afectados y los no afectados", arguye el organismo, que incide en que los resultados de la literatura en torno a esta cuestión no son concluyentes, pues hay estudios empíricos que sostienen que estimula el crédito y otros que lo restringe.

En cambio, lo que sí asegura el Banco de España es que los bancos afectados por los tipos de interés negativos tienden a endurecer los términos y las condiciones de sus préstamos a través de una reducción de los vencimientos medios de sus préstamos y de un mayor nivel de comisiones que los bancos no afectados. "Tras la introducción del tipo de interés negativo de la facilidad de depósito, en junio de 2014, los bancos españoles afectados redujeron su oferta de préstamos dirigidos a empresas con un perfil de riesgo más elevado y aumentaron su oferta a compañías con un menor nivel de riesgo, en ambos casos en mayor medida que lo que lo hicieron los bancos no afectados", termina.