El Sabadell hace oficial su mudanza: traslada su sede social a Alicante

Con sólo tres líneas. El máximo órgano de dirección de Banco Sabadell ha hecho oficial que deja Cataluña 136 años después de su creación. "El consejo de administración de Banco Sabadell, en sesión extraordinaria celebrada en el día de hoy, ha acordado trasladar su domicilio social a Avenida Óscar Esplá nº 37, Alicante", se ha limitado a decir en el comunicado remitido esta tarde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Sólo tres líneas para responder a la incertidumbre que está originando el desafío independentista.



Fuentes oficiales de Sabadell explican que el objetivo del cambio de sede social sería garantizar la seguridad jurídica que proporciona el marco regulatorio del Banco Central Europeo (BCE).



El traslado ha podido realizarse sin necesidad de convocar una junta extraordinaria de accionistas, pues los estatutos de la entidad catalana así lo contemplan. Este cambio supondrá también que el pago de impuestos de la sociedad se lleve a cabo en la ciudad que albergue la nueva sede del banco, Alicante.



El Sabadell no necesita el paraguas del Decreto Ley que mañana tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros. CaixaBank, sí. La entidad de referencia en Cataluña reunirá mañana a su consejo de administración para aprobar su 'mudanza' a Baleares. En su caso, los estatutos sí le obligarían a celebrar una junta de accionistas para aprobarlo, pero el Decreto del Gobierno le va a evitar ese paso.



El Sabadell (y mañana CaixaBank) se adelanta a la celebración del pleno del Parlament de Cataluña previsto para el próximo lunes, aunque suspendido por Tribunal Constitucional, en el que se podría aprobar la declaración unilateral de independencia tras el referéndum ilegal celebrado el pasado domingo.



Desde el Banco Sabadell reconocen que a pesar de esta lógica inquietud, la operativa en la red sigue siendo normal y no hay ningún movimiento significativo de depósitos en cuanto se le explica a los clientes que el grupo es una entidad internacional.



El grupo que preside Josep Oliu cuenta con más de 11 millones de clientes en España, Reino Unido, Estados Unidos y México, cuyo negocio en el extranjero representa más de un 30% y el 70% el conjunto de España. Cataluña representa un 15% del total del balance de la entidad.



Las fuentes consultadas han asegurado que la posición de liquidez del banco no se ha visto afectada por la incertidumbre política y económica en Cataluña, aunque sí reconocen que la volatilidad experimentada durante las últimas sesiones bursátiles ha despertado cierta preocupación en la entidad.





Por Laura Martínez MIRA TAMBIÉN Qué pasará con mis depósitos si cambia de sede CaixaBank y el Banco Sabadell

Reaccionan con subidas en bolsa

La decisión del Sabadell, prevista desde esta mañana, ha sido vista con buenos ojos por el mercado. El precio de las acciones del banco estaba viviendo caídas en los primeros compases de la sesión pero, tras conocerse dicha noticia, los números rojos han dado pasado a subidas. El Sabadell ha cerrado la sesión con un alza del 6,16%.



Por su parte, los rumores, confirmados a última hora del jueves, acerca del cambio de CaixaBank también provocaron subidas. Concluyó con una subida del 4,91%.