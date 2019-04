Guardiola (Sabadell) contra Podemos: "La banca como muñeco de vudú vende"

Las entidades financieras unifican el mensaje para contestar a Pablo Iglesias, candidato a la Presidencia del Gobierno por Unidas Podemos y que propone un impuesto específico a la banca para recuperar los más de 60.000 millones de euros del rescate. Si ayer hablaron la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, y el presidente de la AEB, José María Roldán, este viernes le ha tocado el turno al número dos de Banco Sabadell, Jaime Guardiola.

"Ostras, se que la banca como objeto de vudú vende, pero la realidad es más sabia", ha asegurado el directivo, que defiende que los bancos ya se hicieron cargo de un tercio del rescate de las cajas de ahorro, al aportar 20.000 millones a través del Fondo de Garantía de Depósitos, y que los impuestos que pagan en la actualidad ya son "altísimos", mensaje que coincide con el de Bankinter y la AEB.

A pesar de no querer valorar la cita electoral del próximo domingo ("Yo ya he comenzado mi jornada de reflexión", ha dicho), Guardiola ha incidido en que en términos relativos la banca, cuyo tipo de sociedades es mayor, es uno de los sectores económicos que más contribuye a las arcas públicas. "Bajo ningún concepto se puede decir que la banca es un sector que no paga".

Preguntado por la reciente condena de cuatro años de cárcel a la antigua cúpula del Banco de Valencia y el papel de Banco de España en la crisis, Guardiola ha hecho autocrítica: "Seguro que todos lo podíamos haber hecho mejor, pero yo no soy quién para poner ningún tipo de nota".

"No hay intención de vender TSB"

En el primer trimestre de 2019, Sabadell ha conseguido cerrar la crisis que generó la integración de la plataforma tecnológica de TSB y se ha anotado un beneficio neto de 258 millones de euros. En este sentido, Guardiola ha asegurado que el desafío que tiene por delante la filial británica es elevar su rentabilidad, algo que se conseguirá vía ahorro de costes. El nuevo plan estratégico de la filial se conocerá una vez aterrice la nueva consejera delegada, Debbie Crosbie, lo que está previsto quesuceda el próximo 1 de mayo.

Así las cosas, TSB comenzará a aportar a la cuenta de resultados del grupo a partir del próximo año, según ha concretado Guardiola, que considera que, en un futuro, el negocio en Reino Unido debería aportar un 20% de las ganancias. "No hay intención ni plan de vender TSB", ha señalado Guardiola.