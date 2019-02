Liberbank ignora la oferta de Abanca hasta que Escotet realice una opa formal

Liberbank no abrirá sus libros a Abanca e ignorará la propuesta que ha presentado el banco gallego hasta que realice una opa formal que cuente con el visto bueno del supervisor y que se ajuste a los requisitos que establece la legislación para este tipo de ofertas, según ha decidido por unanimidad el consejo de administración de la entidad de la entidad que dirige Manuel Menéndez. Mientras tanto, el banco asturiano seguirá trabajando en su proyecto de fusión con Unicaja, en el que ambas entidades están ultimando las due dilligence cruzadas que darán paso a la negociación de la ecuación de canje.

En un hecho relevante remitido este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Liberbank ha confirmado que sigue trabajando en su fusión con Unicaja, "sin perjuicio de que en el supuesto de que se formule y, en su caso, se autorice por la CNMV alguna oferta pública de adquisición sobre las acciones de la sociedad". "El consejo de administración se pronunciará en el momento y con el alcance y garantías que prevé el Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores y normativa de desarrollo, siempre en el mejor interés de todos los accionistas", reza el comunicado.

El pasado viernes Abanca remitió al máximo órgano de gobierno de Liberbank una oferta que consistía en el pago de 0,56 euros por acción de la entidad -lo que supone una valoración de más de 1.700 millones de euros-, pero condicionó esta propuesta a que el banco asturiano le diese acceso a información confidencial sobre el negocio del banco para poder realizar una 'due dilligence'.

Si Liberbank no daba acceso a sus libros a Abanca antes de este viernes, 1 de marzo, la oferta del banco gallego -que contemplaba el pago en efectivo de hasta el 75% del capital social de la antigua caja asturiana y ofrecía a sus principales accionistas permanecer en accionariado de Abanca con presencia en los órganos de gobierno- podría quedar sin efecto.

No obstante, la CNMV ha avisado este mismo lunes a Abanca de que su proposición de opa no se ajusta a la normativa, por lo que le ha requerido que en un plazo de diez días hábiles (dos semanas) comunique si tiene intención o no de presentar una opa formal de acuerdo a la legislación. "La sujeción a ciertas actuaciones de revisión o comprobación no resultaría admisible en una opa anunciada a la luz del real decreto de opas", ha advertido el supervisor.

Actualmente en el capital de Liberbank destaca la presencia de las fundaciones bancarias -las antiguas CajAstur, Caja Cantabria y Caja de Extremadura, con una participación conjunta del 23,2%, Oceanwood (16,7%), el inversor mexicano Ernesto Tinajero (7,4%), la familia Masaveu (5,7%) y Norges Bank (3,2%), el fondo de pensiones de Noruega.