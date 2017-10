Los bancos tienen 48 horas para explicar cómo informaron de las cláusulas suelo

Los bancos tienen de plazo hasta el próximo martes, 31 de octubre, para informar a la comisión de seguimiento de cláusulas suelo sobre el sistema que implantaron para garantizar que los consumidores cuyas hipotecas incluían estas cláusulas estaban informados de esta circunstancia antes de iniciar el proceso extrajudicial.



Se trata de la primera información que deberán enviar las entidades a esta comisión de seguimiento, encargada de evaluar el grado de cumplimiento del mecanismo extrajudicial para la devolución de las cantidades indebidamente cobradas en concepto de cláusulas suelo.



Así lo aprobó en su primera reunión, celebrada el pasado 26 de julio, esta comisión, que fue creada mediante un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros dos meses antes, el 26 de mayo.



El mecanismo extrajudicial diseñado por el Gobierno y aprobado por Real Decreto para la resolución de las reclamaciones de los consumidores cuyos contratos hipotecarios incluían una cláusula suelo no transparente contempla que los bancos debían informar a los clientes con cláusulas suelo en sus contratos de esta circunstancia antes de iniciar el proceso.



A la primera reunión de la comisión acudieron el presidente de la misma, Javier Alonso, que ocupa el cargo de subgobernador del Banco de España, y el secretario, Francisco Javier Priego, que es también secretario general del Banco de España, así como Alejandro Rubio González, secretario general técnico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.



Asimismo, asistieron el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Joaquín Delgado Martín, por parte del Ministerio de Justicia, y el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Gerardo Martínez.



El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad estuvo presente a través de Teresa Robledo de Dios, directora ejecutiva de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.



Como representante del Consejo de Consumidores y Usuarios acudió el presidente de Adicae, Manuel Pardos, y el del Consejo General de la Abogacía Española fue el decano del Colegio de Abogados de Elche Vicente Pascual. Por último, Santos González acudió en nombre de la Asociación Hipotecaria Española.



Dentro de unos días, termina también el plazo que tienen las entidades para informar sobre el número de reclamaciones recibidas, aceptadas y rechazadas en relación con este tema.



La comisión de seguimiento celebrará su segunda reunión a finales del mes de noviembre --aunque aún no hay fecha-- y en ella analizará la información recibida por las entidades y elaborará un informe que se remitirá a la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso de los Diputados.



Por La Información MIRA TAMBIÉN CaixaBank devuelve 210 millones en cláusulas suelo a 47.000 clientes