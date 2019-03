Mapfre logra quedarse con el negocio de seguros de BMN: Bankia le vende el 51%

Mapfre ya tiene bajo su paraguas el negocio de seguros de BMN. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado en primera fase la operación por la que Bankia vende a la aseguradora el 51% de Caja Granada Vida y Cajamurcia Vida y Pensiones. Una operación pendiente desde finales del año pasado y que finalmente tendrá un coste de 110 millones de euros, informa Europa Press.

Con este trato, que se enmarca en la reorganización del negocio de seguros tras la integración de BMN, Bankia distribuirá en exclusiva los seguros de vida de Mapfre en su red de oficinas, a excepción de las situadas en Baleares, que continuarán distribuyendo los productos del Grupo Caser.

Respecto a los planes de pensiones, Bankia actuará con compañía propia en toda su red menos en las sucursales de Baleares, en las que continuará distribuyendo los planes del Grupo Caser. El banco no modificó su acuerdo de exclusividad con Caser en Baleares para el ramo de vida y pensiones, mediante una sociedad participada en un 81% por Caser y en un 19% por Bankia.

Con la adquisición del 51% del capital social de Caja Granada Vida y Caja Murcia Vida y Pensiones por 110 millones de euros, Mapfre amplía "notablemente" la distribución de seguros de vida por el Sureste español. Además, en febrero la compañía ya comunicó a Caser que estaba interesada en la posible adquisión de una "participación mayoritaria" de su competidora.

En relación a los seguros no vida, el acuerdo permitirá ampliar la venta en exclusiva de los seguros generales de Mapfre a toda la red procedente de BMN, lo que le convierte igualmente en distribuidor exclusivo de los seguros no vida para toda la red de Bankia. La ampliación de la alianza en vida y no vida supone incorporar alrededor de 400 puntos de distribución provenientes de la red de BMN.